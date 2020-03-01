BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta ligden çekilen Elazığspor karşısında hükmen 3-0 galip ilen edilen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın evinde zirve hesapları yapan Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda Adem Cinek'in düdük çalacağı karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

Yeşil-beyazlılarda teknik direktör Tarık Daşgün, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Tuzlaspor'u yenip üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Kalan maçlarımızın her biri final niteliğinde. Alt sıralardan uzaklaştık. Şimdi ise gidebildiğimiz en iyi yere kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.