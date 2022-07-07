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Bodrumspor'un alternatifi İzmir

Yeni sezonda tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrumspor'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken, İlçe Stadı'nda da yenileme çalışmaları sürüyor.

07 Temmuz 2022, Perşembe 11:35 Son Güncelleme:
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Bodrumspor'un alternatifi İzmir

Birinci Lig kriterlerine uygun hale getirilmeye çalışılan stadın 12 Ağustos'ta başlayacak sezona yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edildi. İlk maçını Yeni Malatyaspor'la evinde oynayacak yeşil-beyazlıların, İlçe Stadı'nın yetişmemesi durumunda iç saha maçlarının bir bölümünü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynamayı planladığı vurgulandı. Kapasitesi 4 bin 500 kişilik olan Bodrum İlçe Stadı'nda passolig gişeleri ve VAR sistemi kurulacak. Aynı zamanda tribün kapasitesi de artırılıp tribünler yenilenecek. 

DHA

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