Birinci Lig kriterlerine uygun hale getirilmeye çalışılan stadın 12 Ağustos'ta başlayacak sezona yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edildi. İlk maçını Yeni Malatyaspor'la evinde oynayacak yeşil-beyazlıların, İlçe Stadı'nın yetişmemesi durumunda iç saha maçlarının bir bölümünü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynamayı planladığı vurgulandı. Kapasitesi 4 bin 500 kişilik olan Bodrum İlçe Stadı'nda passolig gişeleri ve VAR sistemi kurulacak. Aynı zamanda tribün kapasitesi de artırılıp tribünler yenilenecek.

DHA