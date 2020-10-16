Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu'na 3-2 kaybeden Bodrumspor, bir türlü çıkışa geçemedi. Geride kalan 5 maçta 4'üncü yenilgisini alan yeşil-beyazlılar 3 puanda kalıp ateş hattına doğru geriledi. Sadece GMG Kastamonuspor'u yenebilen Ege ekibi, Etimesgut Belediyespor, Karatay Termal 1922 Konyaspor , Eyüpspor ve Tarsus İdman Yurdu'na kaybetti.

Teknik direktör Tarık Daşgün kötü gidişatı durdumak için daha çok çalışacaklarını dile getirdi. Bodrumspor gelecek hafta evinde Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek.