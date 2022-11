Bodrumspor kupada zafere odaklandı

Ligdeki rakiplerinden Altınordu'ya çarşamba günü kupa randevusunda konuk olacak yeşil-beyazlılarda takımda daha az süre alan futbolculara forma şansı vereceğini söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Sadece bu zamana kadar bizimle az süre alan arkadaşlarımızın daha fazla süre almasını istiyoruz. Maçı önemsiyoruz, bizim için önemli bir maç. Bizim önceliğimiz önce iyi futbol , bize yakışan futbol onunla beraber de tur gelirse çok güzel olur" dedi.

"Bizim için her maç çok önemli" diyen Taşdemir, "Biz yedek ve as diye ayırmıyoruz. Bu zamana kadar az süre alan arkadaşlarımızın da kalitelerine inandığımız için zaten bugün burada bizimle beraberler ama her maçta 11 kişi oynuyor ve 20 kişiyi kadroya alabiliyoruz. 5 değişiklik yapabiliyoruz, arkadaşlarımızın büyük bir bölümü bazen hak etmelerine rağmen oynayamadılar. Önümüzde böyle bir fırsat var. Hem kupada tur atlamak hem de arkadaşlarımızın maç eksiklerini gidermek, bu ikisini bir arada yapmak istiyoruz. İnşallah ikisini de bir arada yapıp turlayıp gelebiliriz" diye konuştu. (DHA)