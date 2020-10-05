Bodrumspor, hedeflediği seriyi başlatamadı

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karatay Termal 1922 Konyaspor 'a deplasmanda 2-0 yenilen Bodrumspor'da moraller bozuldu. Önceki hafta evinde GMG Kastamonuspor'u 4-1 yenerek umutlanan yeşil-beyazlılar hedeflediği seriyi başlatamadı.

Teknik direktör Tarık Daşgün, hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Daşgün, "Çok erken goller yedik ilk 15 dakikada skor 2-0 oldu. Ardından toparlanamadık. Buradan çıkaracağımız dersler olacak" dedi. Ege temsilcisi bu hafta evinde Eyüpspor'la puan mücadelesine çıkacak.