Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Vanspor maç sonucu: 0-4

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak sezona kötü bir başlangıç yapan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Vanspor FK'ya farklı yenilerek çıkışa geçemedi: 0-4. İlk yarıyı 2-0 mağlup kapatan Ege temsilcisi, 54'te Sıddık ve 70'te Sefa'nın gollerine de engel olamadı ve galibiyetle tanışamadı. Bu sonuçla 2 puanda kalan yeşil-beyazlılar taraftarını üzdü. Vanspor ise 10 puana yükselerek zirve yarışında kaza yapmadı.

9'uncu dakikada konuk Vanspor öne geçti. Mehmet Sıddık'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Serdar ceza sahasına ortaladı. Kale çizgisi önünde topa dokunan Batuhan fileleri sarstı: 0-1.

24'üncü dakikada Sefa'nın kullandığı frikikte, Bodrumspor kalecisi Fatih topu son anda köşeden çıkardı.

45'inci dakikada Vanspor golleri ikiledi. Sefa'nın kullandığı köşe atışında Bodrumspor ceza sahası içinde karambol oluştu, Bodrumspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa düzgün vuran Batuhan ağları havalandırdı: 0-2.

54'üncü dakikada konuk takım farkı 3'e çıkardı. orta sahadan aldığı topla Bodrumspor ceza sahasına giren Mehmet Sıddık, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda düzgün vurdu: 0-3.

70'inci dakikada Vanspor bir gol daha buldu. Atılan uzun topu sağ çaprazda iyi kontrol eden Sefa bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak bir kez daha Bodrumspor ağlarını sarstı: 0-4.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Berkay Daban (xx), Murat Erölmez (xx) BODRUM BELEDİYEBİ BODRUMSPOR: Fatih (x) - Muhammet (x), İzzet (xx), Orhan (x), Ahmet (xx), Ozan (x), Oğuzhan (x), Emrecan (x) (Dk. 46 Altuğ x), Medeni (x) (Dk. 46 Batuhan x), Sergen (x) (Dk. 74 Celal x), Şaban (x)

VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Asil (xxx) - Samet (xxx), Osman (xxx), Burçak (xxx) (Dk. 75 Yakup x), Barış Gök (xxx), Batuhan (xxx) (Dk. 63 Tunç x), Serdar (xx), Mehmet Sıddık (xxx), Sefa (xxx), Oktay (xx) (Dk. 70 Timuçin x), Barış Sağır (xxx)

GOLLER: Dk. 9, Dk. 45 Batuhan, Dk. 54 Mehmet Sıddık, Dk. 70 Sefa (Vanspor)

SARI KARTLAR: Emrecan, Orhan (Bodrumspor), Osman, Mehmet Sıddık, Barış Sağır (Vanspor)