Boccenin ‘altın’ kardeşleri

Mersin’de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden İnci Ece ve Buket Öztürk kardeşler, altın madalya kazanmanın sevincini yaşıyor.

Daha önce bir okulun bahçesinde ve sığınağında yetersiz koşullarda çalışarak Çin’in Jiaxing şehrindeki Volo Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran Hasanağa TOKİ Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan 22 yaşındaki İnci Ece ile 17 yaşındaki kardeşi Buket Öztürk başarıya doymuyor.

Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası’nda ayrıca İnci Ece 23 yaş altı kadın basamak branşında 41 vuruş yaparak dünya rekorunu da kırdı.