Libertadores Kupası yarı final rövanş maçında Boca Juniors, ezeli rakibi River Plate'i La Bombonera'da konuk etti. İlk maçta River Plate sahasında 2-0'lık skorla galip gelmişti.

Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı ve art arda kanatlardan tehlikeli geldi. Karşılaşmanın 21. dakikasında Carlos Tevez topu ağlara gönderdi ancak hakem Wilton Sampaio, golü geçerli saymadı.

Konuk ekip River Plate da Boca'nın ataklarına karşılık verdi ancak aradığı golü bulamadı. Sert bir mücadeleyle geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda da oyunun üstünlüğü Boca Juniors'taydı. Ev sahibi ekip uzaktan şutlarıyla sürekli rakip kaleyi yokladı. Ancak aradığı golü 80. dakikada buldu. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasının sol arkasına gönderilen topa karambolde Lisandro Lopez kafasıyla kalenin sağına doğru gönderdi. Orada boş pozisyonda olan Jan Hurtado'ya sadece dokunmak kaldı: 1-0.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve River Plate, deplasmanda 1-0 yenilmesine rağmen, ilk maçı 2-0 kazandığı için adını finale yazdırdı.

River Plate'in Libertadores Kupası'nda finalde karşılaşacağı rakibi ise 24 Ekim 2019 Perşembe (bu gece) TSİ 03.30'da oynanacak Flamengo - Gremio maçının kazananı olacak. Gremio ile Flamengo arasında oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.