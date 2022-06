Diablo IV, Xbox Series X|S ve PlayStation®5 ile birlikte Windows® PC, Xbox One ve PlayStation®4'e de tüm platformlarda çapraz oyun ve ortak ilerlemeyle gelecek.

Blizzard Entertainment, türe şekil veren oyun serisinin sıradaki yenil nesil oyunu Diablo® IV'ün 2023'te çıkış yapacağını duyurdu. Blizzard ayrıca Diablo IV'ün Xbox Series X|S ve PlayStation®5 ile birlikte Windows® PC, Xbox One ve PlayStation®4 sürümlerinin de tüm platformlarda çapraz oyun ve ortak ilerlemeyle çıkacağını duyurdu.

High Heavens ve Burning Hells arasındaki yıkıcı savaşlara uzun yıllardır cephe olmuş Sanctuary'de Diablo III: Reaper of Souls®'da yaşanan olayların üzerinden onlarca yıl geçti. Ancak dünyada hâlâ uğursuz ve yozlaştırıcı bir musibetin esintileri kol geziyor. Şimdiyse Nefret'in Kızı Lilith, bu faniler dünyasında yeniden doğdu ve Sanctuary'de tekrar hüküm sürmekte kararlı.

Bu savaşta simgeleşmiş Barbarian, Sorceress, Rogue ve Druid sınıflarına şimdi de efsanevi Necromancer beşinci oynanabilir karakter sınıfı olarak geliyor, yeniden tasarlanmış hortlak mekaniklerini de beraberinde getiriyor. Oyuncular, Necromancer'ın yepyeni yeteneği Book of the Dead'i kullanarak hortlak ordularını çok daha derin bir şekilde özelleştirebilir ve savaş alanına hükmedebilir. Saldırgan Warrior'lar, hızlı saldırı yapan Skirmisher'lar, kılıç ve kalkanlı Defender'lar ve tırpanlı Reaper'ları savaşa gönderin. Gölge, buz ve kurban büyüleriyle donatılmış Skeleton Mage'ler ile bir sürü büyüye hükmedin. Tank görevi gören Bone Golem'ler, can çalan Blood Golem'ler ve saldırgan Iron Golem'ler oluşturun. Ya da onları kurban ederek güçlerini sömürün.

Blizzard Entertainment Başkanı Mike Ybarra, "Önümüzdeki yıl cehennemin kapılarını açmak için sabırsızlanıyoruz. Diablo IV'ün yetenekli ekibi, yaptıkları işte her şeyden önce oynanışa odaklanıyor ve Sanctuary'nin şimdiye kadarki en büyük ve en iddialı vizyonunu oluşturmuş durumdalar." dedi ve şöyle devam etti: "Bu gittikçe genişleyen dünya, markanın 25 yıllık tarihinin derin kuyusundan sonuna kadar yararlanıyor ve oyuncu seçimi felsefesi etrafında tasarlanmış ve Diablo oyuncularının daha önce deneyimlediği hiçbir şeye benzemeyen bir macera sunuyor."

Sanctuary, Diablo IV'te devasa büyüklükte ve her bir köşesi fırsatlar ve maceralarla dolu. Oyundaki karakter özelleştirmesi her zamankinden çok daha zengin ve kapsamlı. Oyuncular keyiflerine göre istediği şekilde 140'tan fazla zindan ve düzinelerce yan göreve açılarak Lilith'in güçlerine karşı zafer arayışına çıkacak. Tabii daha da güçlü ekipman arayışına da... Muazzam world boss'lar, Sanctuary'nin her bir köşesinde ek bir zorluk sağlayarak oyuncuları onları yenmek ve hazinelerini kapmak için, karşılaştıkları diğer oyuncularla güçlerini birleştirmeye teşvik edecek. Ve oyuncular yozlaşmış Stronghold'ları fethedip dost karakollar haline getirerek ilk defa dünyayı kalıcı olarak değiştirebilecek.

Diablo IV'te izlenecek altın bir yol yok. Oyuncular, bu doğrusal olmayan yolda istedikleri şekilde ilerleme katedebilecek. Bu açık uçlu deneyim; oyuncuların Nightmare Dungeon'larda yeteneklerini test edebilecekleri, özel PvP bölgelerinde kaosun tadına varabilecekleri, Paragon Board'lar kurarak karakterlerini maksimum seviyenin ötesinde geliştirmeye ve özelleştirmeye devam edebilecekleri ve Tree of Whispers ile etkileşime geçerek daha fazla dünya hedefi ve avları açarak Efsanevi ekipmanlar alabilecekleri ileri oyun safhalarına kadar uzanır