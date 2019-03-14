Black Desert TR & MENA’da heyecan devam ediyor!

Black Desert, sevgilerini devamlı gösteren maceracılardan ve klanlardan ilham alarak yeni bir etkinlik düzenliyor. 13 – 27 Mart 2019 tarihleri arasında, Black Desert Türkiye ve MENA’da sevginin ve maceranın ruhu kutlanacak.

En tatlı etkinlik maceracıların huzurunda!

Maceracılar 2 hafta boyunca haritanın belirli bölümlerine dağıtılmış gökyüzü mavisi lolipopları toplayarak cron taşı kazanacaklar. Toplayıcılık yaparak, balık avlayarak ve canavarları yenerek elde edilen gökyüzü mavisi lolipoplar, belirli kasaba ve şehirlerdeki yiyecek satıcılarında cron taşı kutusu ile takas edebilecek. Bu kutular, rastgele sayıda taş sağlarken, maceracılar daha fazla cron taşı alabilmek için çok sayıda lolipop ile yüksek dereceli cron taşı kutusu ticareti yapabilecek.

Özel tasarım pano ile kesintisiz macera!

Oyun içi gösterim özelliği ve özel tasarımıyla oyun içi duyuru panosu bu hafta maceracılar ile buluşuyor. Artık maceracılar GM ve yama notlarına, güncellemelere, bildirimlere ve Black Desert Türkiye ve MENA’daki haberlere oyundan çıkmadan erişebilecek. Maceracılar, parmaklarının ucuna getirilen en son bilgilerle beraber, Black Desert dünyasında maceralarını yaşarken daha sürükleyici ve bilinçli bir yolculuk yapabilme fırsatını yakalayacak.



