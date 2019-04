Bizim Takım derbiyi yorumladı: Fenerbahçe bir adım önde

İşte 'Bizim Takım'ın yorumları:

Soru 1

ZAFER BÜYÜKAVCI: Galatasaray’ın iki stoperi Luyindama ve Marcao cezalı... Fenerbahçe’de de Mehmet Ekici yok. Bir dipnot da şu: Galatasaray, Kadıköy’de 1999’dan beri kazanamıyor. Tahminleriniz nedir?

‘Fenerbahçe disiplinli ve daha dengeliydi’

SAMET AYBABA: Her maçın kendi içinde bir hikâyesi var. ‘Şu tarihten beri kazanamıyor, bunu da kazanamaz’ diye bakmak yerine, oyuncuların kalitesini incelemek lazım. Bazen oyuncunuz eksilebilir. Galatasaray’da da iki stoper yok. Galatasaray özelinde konuşmuyorum ama bazen biz teknik adamların ‘İyi ki de yok’ dediğimiz oyuncular olur! Yani kamuoyunun ‘eksik’ olarak yorumladığı durum, teknik adam için bir ‘avantaj’a dönüşebilir. Galatasaray şampiyonluk hedefine doğru bir hamle daha yapmak istiyorsa, bu derbi en önemlisi. Bu maçı kazanmaları şart. Fenerbahçe’yi Ankaragücü maçında daha disiplinli, dengeli gördüm. Onlar da bu maçı kazanarak yukarılara çıkmayı planlıyorlar. İyi, keyifli bir maç olsun; iyi oynayan kazansın.

ZB: Favoriniz kim?

SA: Biz futbol adamlarının favorisi olmaz. Çünkü hakem düdüğü çaldıktan sonra ne olacağını bilemezsin. Niyet, hakem hatası, VAR hatası, bir oyuncunun hatası... Nereye doğru gider, nereden gelir artılar eksiler? Sadece şunu söyleyebilirim: Galatasaray yukarıda kalmak ve ‘Gerçekten şampiyon adayıyım’ demek istiyorsa, bu maçı kazanmaktan başka şansı yok.

‘Roberto Soldado’nun ne yapacağı belli olmaz'

MEHMET DEMİRKOL: Oyunun kendisiyle ilgili dinamikler var. Bir de oyunun dışında dinamikler var. Mesela Beşiktaş-Başakşehir maçının cumartesi günü oynanacak olması... O maçın sonucu, Kadıköy’deki derbiyi etkileyebilir. Başakşehir’in galibiyeti, Galatasaray’ı moralsizliğe itebilir. Beşiktaş’ın galibiyeti, Galatasaray’ı son saniyeye kadar itebilir. Maç içi dinamiklerinin yanında bir de ligin kendi dinamikleri var. Mesela Fenerbahçe gol atamıyor. Maç başına ortalaması 1.2... Fakat Galatasaray’a 2- 0’dan 2-2 yaptı, Beşiktaş’a 3-0’dan 3-3 yaptı. Derbilerde standartlarının dışına çıkıyorlar. Dolayısıyla sonucunu tahmin etmesi zor bir maç. Fakat Marcao ile Luyindama ciddi eksikler. Sadece savunma açısından değil, orta sahayı da iyi tutuyorlardı pas anlamında. Ortanın arkasına yaklaşıyor, bütünlük sağlıyorlardı. Galatasaray orta sahasındaki performans artışında da bence bu ikilinin payı var. Şimdi Fatih Terim ne karar verecek? Elindeki çok da hazır olmayan üç stoperden ikisini mi tercih edecek? Orada Mariano’yu denediği söyleniyor. Ayakları daha iyi bir stoper mi düşünecek?

SA: Fenerbahçe’de de çok hazır olmayan hücumcular var!

MD: Ama Soldado’nun ne yapacağı da belli olmuyor ki... Bu hafta rezaletti, Altay’ı kahraman yaptı. Fakat derbide ne olur, bilmiyorsun. Hakikaten çok fazla verisi ve bilinmezi olan bir maç. Otomatik taraftar aklı ne diyor? Galatasaraylı ‘Orada kazanamıyoruz’, Fenerbahçeli ‘Burada hep yeniyoruz’ diyor. Bu akıl, takımlara da sirayet eder mi etmez mi?

‘Semih ile Ahmet’ten Ozan çıkışı olur mu?’

CEM DİZDAR: Süper Final’deki Aykut Kocaman- Fatih Terim maçı aklıma geldi şimdi, 0-0 bitmişti. Fenerbahçe kazansa şampiyon olabilirdi. Sakin kalamadı, olamadı. Bunlar, gerginliğin sonucu belirlediği maçlar. Böyle maçlarda da, sakin olan kazanır. Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde sakin kalabilen var mı? Bana göre her zaman ev sahibinin avantajlı olduğu maçlardır bunlar. Nedeni şu: Gerek hakemin etki altına alınması, gerek kendi oyuncularının öne itilmesi, gerekse rakip oyuncuların psikolojik etkilerinin aleyhe çevrilmesi... Fenerbahçe taraftarı bu sene Fenerbahçe takımının önünde. Önemli bir şey bu. Her maça gidiyorlar, destekliyorlar. Her olumsuz durumda da geçmişte olduğu gibi karşısına geçmek yerine arkasında duruyorlar takımlarının. Moral açısından geride olmasına rağmen Fenerbahçe’yi bir adım önde görüyorum. Saha avantajıyla, ihtiyaçlar ve kaybedecek bir şeyi olmaması nedeniyle. Eksiklere gelirsek... Tadilata uğrayan takımlar anlaşılmaz şekilde iyi oynuyorlar. Bu maçta da Galatasaray’ın stoperleri yok, ama oralara birilerini koyabilir ve maçı bambaşka bir yere götürebilirler. Ozan Kabak’ı düşünün. Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyede, kendini transfer ettirecek kadar iyi oynadı ve gitti. Fenerbahçe orada oynayacak adamları kestiremiyor şu an. Semih’le mi oynar, Ahmet’le mi? Ersun Yanal’ın analiz edemeyeceği bir durum bu.

‘Bundan önce oynanan bütün maçları unutun!’

TUNÇ KAYACI: İki takımın da bundan önce oynadığı tüm maçları bir kenara bırakıp, derbiye öyle bakmak lazım. Şimdiye kadar hep böyle sonuçlandı çünkü. Luyindama ile Marcao yok ama, Samet hocanın söylediği gibi, maçın gidişatında bu dezavantajları daha farklı konuşabiliriz. Bu iki oyuncu daha önce Kadıköy’de hiç derbi oynamamıştı. Şimdi onların yerine sahaya çıkacakların avantajı, o heyecanı daha iyi bilen isimler olmaları... İyimser bakmak istersen, böyle görürsün. Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçındaki performansı kötü değildi, fakat çoğunlukla olduğu gibi yine son vuruşlarda sıkıntı yaşadılar. Ancak geçmişteki derbilere bakarsak, bu istatistiğin de Fenerbahçe lehine döndüğünü görebiliriz. Fenerbahçeli oyuncular Galatasaray’a bir şekilde gol atıyorlar yani. Psikolojik açıdan Galatasaray’ın sahaya yine dezavantajlı çıkacağı gerçek. Ancak yarışta kalmak istiyorlarsa kazanmak zorunda oldukları da bir başka gerçek. Başkan Ali Koç’un Kadıköy’deki ilk derbisi olacak, takımın durumu itibariyle belki de psikolojik açıdan çıkacakları en zor Galatasaray derbisi bu.

Maçın kaderini Galatasaraylılar belirler...

ZB: Maçın kader oyuncuları sizce kim olur?

MD: Galatasaray’ın atanları ve tutanları. Kaderi bence Fatih Terim çizecek.

TK: Bence Feghouli maçın kader oyuncusu olur.

SA: Galatasaray’da oynayacak iki stoperin performansı durumu belirginleştirir. Ben Soldado’yu çok beğeniyorum. İyi bir santrfor. Fakat takım bütünlüğünün olmayışı, öne çıkarken yaptıkları hatalar, Soldado’nun beklentilerine geriden bir cevap gelmemesi sorun. Santrfor bir pas bekler, iki pas bekler, üçüncüde onun da performansı düşmeye başlar ve pozisyon geldiğinde ne yapacağını şaşırır. Soldado çok kaliteli ve karakterli bir futbolcu. Rakibe, arkadaşlarına, kulübedekilere davranışını çok beğeniyorum. Maç içinde de göz göze geliyoruz biz oyuncularla çünkü.

Arkadaşını feda et takımı feda etme!

ZB: İlk maçta yaşanan gerginliğin rövanşa etkisi olabilir mi?

SA: Oyunculardan birisi ‘kahraman’ olmak isteyebilir! Bu tarz ucuz işlere bakan çok arkadaş var maalesef. Oysa ki biz oyuncularımıza hep söylüyoruz: ‘Bir arkadaşın maç içinde tartışmaya girdiyse, onu feda et’ diyoruz. Ayırmaya da tartışmaya da gitme. Çünkü sen gidersen, takımı feda etmiş oluyorsun.

‘BİZİM TAKIM’, BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇINI YORUMLUYOR...

'Bu maçın sonucunu Burak ile Visca belirler'

Soru 2:

ZAFER BÜYÜKAVCI: Vodafone Park’taki Beşiktaş-Başakşehir maçı için öngörünüz nedir?

‘Yine Başakşehir oynayacak, Beşiktaş fırsat kollayacak’

SAMET AYBABA: Şenol hoca gidecek mi kalacak mı? İşte bu soru yanıt bulunca, Beşiktaş’taki oyuncular da rahatladı bence... Oyuncular, ‘Şenol hoca ile sezon sonuna kadar devam ediyoruz, işimizi doğru yapalım’ düşüncesindeler. Şimdi oyunu, oynamayı daha çok ister hale geldiler. Yerliler, hocalarıyla bağı koparmamak durumunda... Çünkü Şenol hoca aynı zamanda Milli Takım’ın başında. Bu nedenle de ortaya daha coşkulu bir takım çıktı. Başakşehir her ne kadar takım oyununu daha iyi oynuyorsa, kurgusu daha iyiyse de; Beşiktaş’ta da bireysel açıdan çok yetenekli isimler var. Rize’de her çıktıkları topta tehlikeli hücum geliştirdiler ve pozisyon buldular. Orta sahada da çok koşan oyuncularla doğru duruyorlar. Çok koşuyorlar. Beşiktaş oyun içinde biraz geride gibi gözüküyor. Bu aslında rakip için bir avantaj. Bekleyeceksin, Beşiktaş’ın gelmesini. Eğer beklemezsen, Beşiktaş hemen cezayı keser. O oyuncular bunu yapar. Rize maçında da gördüğünüz gibi işte; Adam giriyor, atıyor, attırıyor. Beşiktaş’ın böyle iki üç oyuncusu var önde. Onun için çok enteresan bir maç olacak. Yine Başakşehir önde oynuyor gibi gözükecek, ama arkasına yediği toplarda da Beşiktaş bu maçı enteresan bir şekilde lehine çevirebilir.

‘Sabır futbolu oynanır, ama maçtan çok gol çıkar’

TUNÇ KAYACI: Abdullah Avcı takımını kılcal damarlarına kadar ezbere biliyor. Beşiktaş’ı da tanıyor. Başakşehir’in oyun sistemini değiştirecek hali yok. Bence aynı sistemle devam edecekler. Çünkü çok başarılı ve uzun süredir kaybetmeyen bir sistem bu. Herhalde, bir gün sonra Kadıköy’de oynanacak derbiyi de hesaplıyorlar. Beşiktaş’ın 7 gollü Rize galibiyeti, Avcı’ya rakibinin ofansif gücünü çok daha iyi tanıma fırsatı verdi. Burak Yılmaz’ın performansı ortada. Kanatları iyi kullanan, hızlı hücum edebilen bir takım karşısında; Başakşehir’in kilit bölgesi stoper mevkisi olacak. Attamah- Mahmut ikilisi şu ana kadar iyi oynuyorlar, ama böylesine zorlu bir maçta ne yapacakları önemli. Çünkü son oynadıkları Konya maçı ölçü değil. Beşiktaş maçının Başakşehir açısından apayrı bir hikayesi olacak. Abdullah hocanın elinde Bajic, Adebayor, Demba Ba gibi forvet gücü var. Beşiktaş’ı şaşırtmak için onlardan biriyle sürpriz yapar mı? Şu ana kadar bu konuda taviz vermedi, ama ben yine de merak ediyorum. Hep topa basan dörtlü ile ceza sahasına kadar inip ısrarla bu formülü deniyor. Beşiktaş karşısında da bu dörtlüyü kullanacaktır. Bence bu maçta ‘sabır futbolu’ biraz daha ön plana çıkacak. Sabır diyorum ama gollü bir maç beklediğimi de söylemeliyim. Final vuruşlarının sonucu tayin edeceği bir maç olacak.

‘Avcı artık büyükleri paralayacağım demiyor’

MEHMET DEMİRKOL: Bu maç için özellikle, ‘maç içi değişkenleri’ çok önemli. Oyun nasıl akacak, ilk golü kim atacak gibi... Abdullah Avcı maç başında ne düşünecek mesela? Ben, Avcı’nın kafasında ‘1 puan da kötü değil’ fikriyle gideceğini düşünüyorum Vodafone Park’a... Dolayısıyla daha dengeli bir oyun olabilir. Beşiktaş gol atarsa Başakşehir, Başakşehir gol atarsa da Beşiktaş oyunu hemen geri alabilir. Çünkü ikisi de topla oynamayı iyi bilen takımlar. Belki de bu ligin en iyi iki takımı. Dolayısıyla ‘oyun nasıl akacak’, bu çok önemli. Çok sıkıcı bir maç da olabilir! Herkes dengede durabilir, ‘aman, ters bir şey olmasın’ diyebilir.

SA: Bence Beşiktaş duramaz. Çünkü bu maçta kaybedeceği puanlar, Beşiktaş’ı çok aşağı iter.

MD: Beşiktaş duramaz da... Avcı da ‘1 puan hiç de fena değil’ diye gidebilir. Bu durumda da çekilip beklersen, Beşiktaş gelir ve atar. Maçın gidişatını kestiremiyorsun ve bu nedenle tahmin edemiyorsun. İlk yarıdaki Galatasaray maçı var Başakşehir’in, 1-1 bitmişti. Çok sıkılmıştım o maçta. Başakşehir öne geçti, topu döndürmeye çalıştı, yapamadı. Fakat memnunlardı bittiğinde. Avcı’nın geçen seneden çıkardığı en büyük ders bu. Artık ‘ben, büyükleri paralayacağım’ diye çıkmıyor maça.

‘Visca, Caner’in arkasında boş alan bulursa...’

CEM DİZDAR: Başakşehir ilk iki maçtan sonra (Beşiktaş ve Rize) gelecek üç haftalık periyotta (Göztepe, Sivas, Ankaragücü) Galatasaray’ın çok önünde olacak. Bence bu üç maç için kağıt üzerinde 9 puan yazılıdır. Abdullah Avcı bana göre büyük ihtimalle planını Rize’den sonraki maçlara doğru kuracak. Bu nedenle de Beşiktaş karşısında ‘sabır oyunu’ oynamaya çalışacak. Başakşehir bunu başarabilir. Çünkü ne kadar engellersen engelle, ne yaparsan yap, Visca üzerinden bu oyunu oynayabiliyorlar. Kazanamadıkları Kayseri maçında bile 10 tane pozisyona girdiler. Beşiktaş’ın Rize’de yediği golü hatırlayın. Caner sürekli yer kaybeden bir oyuncu olduğu için, hem Başakşehir hem de Visca için cepte böyle bir artı var. Bence bu maçta da bu bölgeyi deneyecekler. Bir yere sürekli temas ederek orada gedik açıyorlar ve oradan içeri giriyorlar. Burada Beşiktaş’ın ne yapacağı önemli. 3 tane korumanın önünde Ljajic’in nasıl bir oyun oynadığını Rize’de gördük. Her bulduğu alanda oyunu çekti çevirdi, attı tuttu. Avcı’nın ‘çerçeve açalım, çerçevenin içine adam koyalım, doğru adamı topla buluşturalım’ dediği şey bu. Bence en büyük handikapları Emre... Beşiktaş, Emre üzerinde bir ‘sinir oyunu’ deneyecektir.

SA: Biz bu söylediklerinizin hepsini deniyoruz, ama olmuyor. Emre temas edilmeyi sevmez. Fakat buna yıllardır hazır. Bizimkiler hazır değil! Ben Bursa’dayken Visca’ya karşı üçlü oynattım. Oyunculara diyorum ki, ‘sen onu tut, sen bunu tut, sen de arkalarında dur’... Ancak arkadan Caiçara geliyor, önde Visca oynuyor, yine açıyorlar. Onların işi bu zaten. Bizimkiler arada bir böyle oynamak zorunda kaldığı için bir kez yerini kaybediyor ve cezayı kesiyorlar. Bizim dönemdeki Beşiktaş’ı hatırlayın: Metin içeri girer, Rıza bindirip orta yapar ve Feyyaz golü atardı. Simitçi bile biliyordu bunu. Fakat kimse engelleyemiyordu! Çünkü onlar buna çalışıyordu. Başakşehir de buna çalışıyor işte.

Llajic ve Emre diğer kader adamları

ZB: Maçın kader oyuncuları sizce kim olur?

MD: Beşiktaş’ta Burak... Rize maçında da olurdu esasında, Güven’e verdi rolü. Başakşehir’de Emre ve Visca...

TK: Bence de Burak... Ljajic’e önlemi alır Abdullah hoca, ama Burak markajı zor oyuncu. Attamah da avantajı.

CD: Bu bir skor maçı olacağı için Ljajic- Burak ve İrfan-Visca bence kader adamları. Aradan bir sürpriz Emre olabilir.

‘İki takımın bekleri sonuca etki ederler’

SA: Beşiktaş’ta bu maçın sonucunu tayin edecek iki isim, bence bekleri olacak. Gökhan ile Caner mesela. Çünkü Başakşehir’in kanatlarında Visca ve İrfan Can gibi iki çok etkili oyuncu var. Beşiktaş’ın bekleri nasıl pozisyon alacak, bölgelerini nasıl kullanacaklar? Bu soruların yanıtları önemli. Başakşehir’in ön oyuncuları, kenarları çok hareketli. İçeri-dışarı kat ediyorlar. Çok iyi ikiye bir yapıyorlar. Bindirme yapıyorlar, araya koşu atıyorlar. Beşiktaş’ın bekleri öne çıktıklarında arkalarında çok pozisyon vermemeli.

TK: Başakşehir’in bekleri de Clichy ile Caiçara... Bu açıdan bakarsak, iki takımın beklerinin performansı çok önemli olacak.