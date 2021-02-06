Bizim Takım: Derbide beraberlik iki devi de üzmez!

Bizim Takım, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini masaya yatırdı.

Soru 1- ZAFER BÜYÜKAVCI: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, her iki takımdan nasıl bir oyun senaryosu bekliyorsunuz?

MEHMET DEMİRKOL

'Topu rakibe vermeye ikisi de hayır demez'

Oyunları ve rakipleri tahmin etmek kolay değil. Çünkü iki takımın da kırılganlıkları var. Fenerbahçe pas rekoru kırdıktan 3 gün sonra, Hatayspor karşısında 2 pas yapamadı. Galatasaray, Onyekuru'nun gelişi sonrası oyun repertuvarını geliştirdi; ancak onlar da lig boyunca top rakipteyken sorunlar yaşadı. Yeni oyunlarını bu seviye bir rakibe karşı şimdi test edecekler. İki hoca da bu durumu, bu kırılganlıkları biliyorlar. Hem kendileri hem rakipleri açısından... Bu yüzden her ikisi de muhtemelen hızlı oyuncularına odaklanmış olmalılar. Ben iki hocanın da zaman zaman baskı deneyeceğini, ama asla alan kontrolünü elden bırakmak istemeyeceğini düşünüyorum. İkisi de dengeli olmak, açık aramak isteyecektir. Topu vermeye ikisi de 'hayır' demez.

ALİ ECE

'Hatay'da Gustavo’suz Fenerbahçe'yi gördük'

Fenerbahçe'nin oyunu, Gustavo'nun derbiye yetişip yetişmemesine göre şekillenecektir. Gustavo yetişmezse, Fenerbahçe daha da kontrollü oynamak zorunda. Şu andaki form seviyesiyle Mert Hakan'ı direkt Gustavo'nun yerine koyup, aynı oyunu oynamak imkânsıza yakın. Hatay'da bunu fazlasıyla gördük!

Galatasaray'ın aslında 'Taylan-4-1' formasyonunda ideal bir seri pas oyunu var; lakin son derbide Fatih Terim, Beşiktaş karşısında Taylan'ın yanına Etebo'yu eklemleyerek daha kontrollü bir oyunu tercih etmişti.

DENİZ ÇOBAN

'Son 6 derbinin tam 5'i berabere bitti'

Fenerbahçe, Galatasaray'ı son 6 maçtır yenemiyor. 5 beraberlik, 1 mağlubiyet var. Son 6 maçta kazanılmış tek galibiyet, Galatasaray'ın Kadıköy serisini sonlandırdığı maçtı. İki takım arasında oynanan son maçlarda genelde 'kaybetmeme arzusu' ön plana çıkıyor. Takımlar sahaya dengeli ve rakibine göre sistemlerle çıkıyorlar. Galatasaray'ın bu maçtan mağlup çıkması, onu Lider'in 6 puan gerisinde bırakır. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ise hem rakiplerini kendisine yaklaştırır hem de Kadıköy'de bu kadar kısa sürede ezeli rakibine karşı alınmış iki mağlubiyet, Fenerbahçe'yi hırpalar. O yüzden iki takım da bu maçı yıpranmadan atlatmak ve yara almak istemeyeceklerdir. Dengeli, beraberliğe razı oynayacaklardır. Sabırlı oynamayı tercih edip, tedbiri elden bırakmayacaklardır.

Soru 2- ZAFER BÜYÜKAVCI: Bu derbide her iki takım adına maçın kilit adamları kimler olur?

MEHMET DEMİRKOL

'Fener'de Osayi Samuel Cim Bom'da Onyekuru'

Gustavo'nun yerine koyabileceğiniz bir oyuncu yok. Sosa ve İrfan hazır olsa, Fenerbahçe oyununu değiştirebilir. Ama şu anda onsuz pek bir ihtimal yok. Pelkas'ın sakatlığında Mesut'un durumu da belli değilken, Valencia'nın önemi çok artıyor. Gücü, ev sahibi takım açısından değerli. Galatasaray ise Gedson'u oynatabilseydi, Taylan'ın üzerindeki yükü alabilirdi.

Öte yandan teknik direktörlerin denge arayışında; önemli silahların, hızlı oyuncular Osayi Samuel ve Onyekuru'nun temel rol alabileceğini düşünüyorum. İki oyuncu da ligin çözüm üretmediği bir hıza sahip. Arkadaşları onları doğru zaman ve şekilde görebilirse, işi değiştirenler onlar olabilir.

ALİ ECE

'Mesut Özil maçın dengesini değiştirir'

Gustavo derbiye yetişemezse, yerine oynayacak oyuncu Fenerbahçe'nin derbideki kaderini belirleyebilir. Pelkas yokken en azından sonradan oyuna girebilecek bir Mesut Özil de maçın dengesini değiştirebilir. Yoksa iş tamamen Altay'a kalır!

Kadıköy deplasmanında Galatasaray’da yeni transfer edilen Portekizli orta saha Gedson Fernandes oyuna sonradan dahil edilebilse ve en azından 20 dakika bile oynayabilecek fizik kondisyona sahip olabilseydi, Sarı-Kırmızılılar’ın en etkili isimlerinden biri olabilirdi.

DENİZ ÇOBAN

'Onyekuru ve Ozan gidişatı belirler'

Bu tür maçlarda, bu sorunun cevabı klasiktir. Kaleciler, 'maçın kader adamı' olacaktır. Galibiyeti getirecek golü atanlar da kilidi çözecek isimler... Ben Galatasaray adına Onyekuru performansının, Fenerbahçe adına da Ozan Tufan'ın performansının maçın gidişatı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Taylan ve oynaması halinde Gustavo da maçın yükünü çekecek isimler olacak.

Soru 3- ZAFER BÜYÜKAVCI: Mevki mevki (kale-savunma-orta saha-hücum) her iki takımı değerlendirdiğinizde, hangi takım hangi alanda daha üstün?

MEHMET DEMİRKOL

'Kadroda Fenerbahçe, uyumda Galatasaray'

Altay mucize bir maç oynadı.. Ve bunu zaman zaman yapıyor. Muslera neredeyse eskisinden iyi döndü. Altay'ın yan top sorunu dışında mükemmele yakın bir ikili.Savunma merkezleri oturdu denebilir. İki takım arasındaki tek farkı da Yedlin oynarsa kapatabilir; yoksa Fenerbahçe Szalai'nin oyun kurulumuna getirdiği katkı sonrası biraz önde.Orta sahada kağıt üzerindeki denge biraz Fenerbahçe lehine olsa da Galatasaray'ın hazır oyuncuları daha fazla. Gustavo oynamazsa fark daha da açılır.Hücum hattında Fenerbahçe daha zengin, ama iki taraf da güçlerini tam olarak kullanamıyor. Pelkas'ın sakatlığı ve Onyekuru bu dengeyi biraz bozuyor. Osayi-Samuel ve Mesut bu denklemi değiştirebilir.

ALİ ECE

'Altay, Muslera-1 seviyesinde oynuyor'

Muslera, Süper Lig'de son 10 yılın en iyi kalecisi ve Fenerbahçe kalecisi ilk kez Muslera-1 seviyede performans sergiliyor. Yani Altay bu maç öncesinde 10 yıllık kaleci farkını en aza düşürdü. Galatasaray savunması daha uyumlu olsa da Fenerbahçe geri dörtlüsü, Szalai ile başka boyuta yükseldi. Orta sahada Pelkas yokken Gustavo da olmazsa Fenerbahçe geride kalır. Forvette ise Mostafa Mohammed'in ne yapacağı dengeyi belirleyecek.

DENİZ ÇOBAN

'Hücumda ev sahibi savunmada konuk'

Kadro derinliği ve oyuncu istikrarı Fenerbahçe'yi zirveye taşıdı. Galatasaray her ne kadar sezon başında istediği transferleri yapamamış ve eksiklerini kapatamamış olsa da kadrodaki düzenli oyun ve futbolcuların uyumu neticesi zirveye tutundu. Yani kadro kalitesi ve kadro derinliği olarak Fenerbahçe önde olsa da düzen ve uyum olarak da Galatasaray önde.İki takımın da kaleleri güvende görünüyor, ama artık Muslera'nın Galatasaray için bir kaleciden fazla olduğunu biliyoruz. İki takım da kazandığı son üç maçta aynı savunma dörtlüsü ile oynadı. Gakatasaray'ın savunma kurgusu, Donk/Marcao yan yana oynadıkları dönemde aksamadı ve iyi iş çıkardı. Szalai asıl bu maçla kalitesini bize gösterecek. Serdar karta çok yakın oynuyor. Savunmada Galatasaray'ın artılarının fazla olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe kanatlardan avantajlı durumdaydı. Onyekuru'nun gelişiyle Galatasaray da kanat avantajını yakalamış oldu. Orta alanda şartlar eşit. Gustavo oynamazsa denge Galatasaray lehine değişir.İleri uçta Fenerbahçe'nin alternatifleri daha fazla.

Soru 4- ZAFER BÜYÜKAVCI: Size göre derbinin en doğru onbirleri nasıl olmalı?

MEHMET DEMİRKOL

FENERBAHÇE: (4-2-3-1)

Altay, Sangare-Serdar-Szalai-Caner, Gustavo (Sosa)-Ozan,Thiam-Valencia (Mesut)-O. Samuel, Samatta

GALATASARAY: (4-3-3)

Muslera,Linnes (Yedlin)-Donk-Marcao-Saracchi, Belhanda-Taylan-Emre Kılınç, Onyekuru-Babel-Arda

ALİ ECE

FENERBAHÇE: (4-2-3-1)

Altay, Nazım-Serdar-Szalai-Caner, Gustavo (Sosa), Ozan, Valencia-Mesut-Osayi, Thiam

GALATASARAY: (4-1-4-1)

Muslera, Linnes-Donk-Marcao-Saracchi, Taylan, Babel-Belhanda-Emre Kılınç-Onyekuru, Mohammed

DENİZ ÇOBAN

FENERBAHÇE: (4-2-3-1)

Altay, Nazım-Serdar-Szalai-Caner, Gustavo (Sosa)-Ozan, Osayi-Samuel-Mesut-Valencia, Thiam

GALATASARAY: (4-1-4-1)

Muslera, Linnes-Donk-Marcao-Saracchi, Taylan, Babel-Belhanda-Emre Kılınç-Onyekuru, Mohammed

Soru 5- ZAFER BÜYÜKAVCI: Yüzde hesabıyla galibiyet, beraberlik, mağlubiyet oranları verebilir misiniz?

MEHMET DEMİRKOL

Fenerbahçe kazanır: Yüzde 34

Galatasaray kazanır: Yüzde 33

Beraberlik: Yüzde 33

ALİ ECE

(Gustavo yetişmezse)

Fenerbahçe kazanır: Yüzde 12

Galatasaray kazanır: Yüzde 18

Beraberlik: Yüzde 70

DENİZ ÇOBAN

Fenerbahçe kazanır: Yüzde 25

Galatasaray kazanır: Yüzde 25

Beraberlik: Yüzde 50