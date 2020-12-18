Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, milli futbolcularımızın harika uyumu sayesinde başarıdan başarıya koşuyor. Daha önce Avrupa Ligi gruplarından çıkan Christophe Galtier'in ekibi, ligde de fırtınalar estirmeye devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar, son olarak Dijon karşısında 2-0'lık galibiyete uzandı. İlk golde asisti Zeki Çelik yaparken, ağları Yusuf Yazıcı havalandırdı. 58'te oyuna giren Burak Yılmaz da takımını hücumda rahatlattı. Bu skorun ardından Lille, ligdeki liderliğini korudu.

Kazanırlarsa fark açılacak

Kırmızı-Beyazlılar, 32 puanla PSG'nin 1 puan önünde zirvede yer aldı. Ancak pazar günü ise ligde çok kritik bir karşılaşma oynanacak. Yusuflu, Buraklı, Zekili Lille, evinde PSG ile kozlarını paylaşacak. Kırmızı-Beyazlılar, mücadeleden zaferle ayrılması halinde güçlü rakibine karşı puan farkını 4'e çıkaracak. Aksi bir durumun yaşanması halinde ise PSG, zirveyi Lille'den devralacak.

Kulüp satılıyor

Fransız ekibi adına sahada işler iyiye gidiyor ancak yönetim kısmında ise aynı durum söz konusu değil. 200 milyon Euro'luk borcu bulunan Kırmızı-Beyazlılar'ın başkanı Gerard Lopez, takımı Merlyn Partners'e satacak. Partners, hem borcu ödeyecek hem de kulübün hisselerini eline alacak. Partners'ın, kulüpteki oyuncuları ise satmayacağı belirtildi.