Bize her yer Türkiye!

Avrupa Şampiyonası’nın 60. yılına denk gelmesi sebebiyle tarihte ilk kez 12 ülkedeki 12 farklı şehirde düzenlenecek EURO 2020 finallerinde kura çekimi 30 Kasım 2019’da Romanya’nın Bükreş kentinde gerçekleşecek. Grup maçları sonunda şampiyonaya katılacak 20 takım doğrudan belirlenecek. Son 4 takım Mart 2020’de oynanacak UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçları sonunda belli olacak. Play-Off kuraları da 22 Kasım 2019 Cuma günü çekilecek.

Saha avantajı şansı...

Finallerin kura çekiminde söz konusu şehirlerin, hangi gruptaki maçlara ev sahipliği yapacağı önceden belirlenirken, söz konusu yerlerin ülkeleri finallere katılması durumunda, o grupta yer alacak. Böylece en az iki maçını kendi sahasında oynama şansını elde edecek. EURO 2020’de 24 takım, 6 grupta 4’erli olarak mücadele verecek. Türk taraftarların çoğunlukta olması ve iki şehir arasındaki mesafeyi de hesaba katarsak, bizim için en iyi grubun F olduğu düşünülüyor. Türkler’in çoğunlukta yaşadığı Almanya’dan Münih ve bize tarihi açıdan da yakınlığıyla bilinen Macaristan’dan Budapeşte’nin birbirleriyle arası sadece 558 kilometre.

En uzak Roma ve Bakü

C Grubu’ndan Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya) arası 1.790 kilometre olsa da, her iki kentin çevresindeki Türk sayısı da, bizim için avantaj olarak ön plana çıkıyor. D Grubu’nun ev sahipleri Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya) arası 555 kilometre olsa da, Ada’da maçları izlemek için Avrupa Birliği ülkeleri arasında geçerli olan Schengen Vizesi yerine ayrı bir vize alınması zorunluluğu, Türk taraftarlar için zaman açısından sıkıntı yaratabilir. Birbirleriyle en uzak mesafesi olan ise A Grubu’nda araları 3.120 kilometre olan İtalya’dan Roma ile Azerbaycan’dan Bakü.

Roma’da başlayacak Londra’da bitecek

EURO 2020, 12 Haziran’da İtalya’nın Başkent’i Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak A Grubu açılış maçıyla başlayacak. 12 farklı şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın yarı final ve final karşılaşmaları İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak. 12 Temmuz’daki finalle son bulacak EURO 2020’de şampiyon 90 bin kişi önünde kupayı kaldıracak.