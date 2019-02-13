Elde ettikleri başarılarla Bitlis’i her platformda en güzel şekilde temsil eden Bitlisli sporcular, Antalya’da düzenlenen Türkiye Minikler-Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Wushu Bay-Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Şampiyonasından eli boş dönmedi. Bitlis’i temsilen 17 sporcu ile şampiyonaya katılım gösteren Bitlis ekibi, şampiyonada büyük bir başarı elde ederek 5 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği ve 5 Türkiye üçüncülüğü ile döndü.

Elde edilen başarı ile ilgili değerlendirmede bulunan Wushu Kung-Fu Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Abdurrahman, toplam 17 sporcu ile katılım gösterdikleri şampiyonadan toplam 13 madalya ile döndüklerini ifade etti. Kaçak, “26 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen Türkiye Minikler-Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Wushu Bay-Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Şampiyonasına Bitlis ili adına 17 sporcu ile katıldık. Turnuvaya katılan sporcularımızdan Bahar Yeşilyol, Mesken Akay, Mustafa Demir, Suat Budak, Zeynel Abidin Tuncel kategorilerinde Türkiye birincisi; Mehmet Özgenel, Şuayp Korkmaz, Mahsum Doğu Türkiye ikincisi, Mehmet Baysak, Tuba Erel, Mehdiya Tuz, Onur Sülün ve Uğur Demir ise Türkiye üçüncüsü oldular. Turnuvayı toplamda 13 madalya ile bitirdik. Turnuvaya katılan tüm sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bu turnuvaya gitmemizde bize maddi manevi destek veren herkese şahsım ve sporcularımız adına teşekkür ederim. İlimizde iki yıldır bu sporu yaymaya çalışmaktayız. İkinci yılımızda bu denli başarıyı yakalamamız sevindirici bir durum. Amacımız tüm gençlere ulaşmak, onları kötü alışkanlıklardan alıkoyup sporla tanıştırmak, önlerine belirli hedefler koyarak vatanına ve milletine sadık hayırlı birer fert olarak yetiştirmektir. İnşallah en kısa sürede de bunu başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

İHA