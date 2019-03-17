Bisiklette Okyanusya ve Afrika şampiyonları belli oluyor

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Cuma gününden bu yana, çeşitli yaş gruplarında, zamana karşı ve yol yarışı kategorilerinde yapılan yarışların şu ana kadar belli olan şampiyonları şu şekilde:

Okyanusya

Zamana karşı elit erkek: Benjamin Dyball - Avustralya

Yol yarışı elit erkek : Benjamin Dyball - Avustralya

Zamana karşı elit kadın: Kate Perry - Avustralya

Yol yarışı elit kadın: Sharlotte Lucas - Yeni Zelanda

Zaman karşı U23 erkek: Liam Magennis - Avustralya

Zaman karşı U23 kadın: Gigante Sarah - Avustralya

Zamana karşı genç erkek: Finn Fisher-Black - Yeni Zelanda

Yol yarışı genç erkek: Finn Fisher-Black - Yeni Zelanda

Zamana karşı genç kadın: Francesca Sewell - Avustralya

Yol yarışı genç kadın: Ella Wyllie - Yeni Zelanda

Afrika

Zamana karşı elit erkek: Stefan DE BOD - Güney Afrika

Zamana karşı elit kadın: Selam Ahama Gerefiel - Etiyopya

Takım zamana karşı elit erkek: Eritre

Takım zamana karşı elit kadın: Etiyopya

Takım zamana karşı genç erkek: Etiyopya

Takım zamana karşı genç kadın: Etiyopya