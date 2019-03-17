Bisiklette Okyanusya ve Afrika şampiyonları belli oluyor

Avrupada bisiklet heyecanı, Fransa ve İtalya'daki World Tour yarışlarıyla sürerken; binlerce km ötede ise Afrika ve Okyasnusya şampiyonları belli oluyor.

17 Mart 2019, Pazar 18:00
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Bisiklette Okyanusya ve Afrika şampiyonları belli oluyor

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Cuma gününden bu yana, çeşitli yaş gruplarında, zamana karşı ve yol yarışı kategorilerinde yapılan yarışların şu ana kadar belli olan şampiyonları şu şekilde:

Okyanusya

Zamana karşı elit erkek:   Benjamin Dyball - Avustralya

Yol yarışı elit erkek :      Benjamin Dyball - Avustralya

Zamana karşı elit kadın:   Kate Perry - Avustralya

Yol yarışı elit kadın:      Sharlotte Lucas - Yeni Zelanda

Zaman karşı U23 erkek:      Liam Magennis - Avustralya

Zaman karşı U23 kadın:      Gigante Sarah - Avustralya

Zamana karşı genç erkek:    Finn Fisher-Black - Yeni Zelanda

Yol yarışı genç erkek:      Finn Fisher-Black - Yeni Zelanda

Zamana karşı genç kadın:   Francesca Sewell - Avustralya

Yol yarışı genç kadın:      Ella Wyllie - Yeni Zelanda

Afrika

Zamana karşı elit erkek:   Stefan DE BOD - Güney Afrika

Zamana karşı elit kadın:   Selam Ahama Gerefiel - Etiyopya

Takım zamana karşı elit erkek: Eritre

Takım zamana karşı elit  kadın: Etiyopya

Takım zamana karşı genç erkek: Etiyopya

Takım zamana karşı genç kadın: Etiyopya

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