Bisiklet Sürmenin Zayıflamaya Etkisi Nedir?

Yağ yakarak kilo verilmesini sağlayan bisiklet, ideal egzersiz araçlarından biridir. Kilo kontrolünü sağlayan bisiklet sürmek, kilo almanın da önüne geçmektedir. Her gün düzenli olarak bir saat bisiklet sürülmesi önerilmekte ve sağlığa faydalı geldiği bilinmektedir. Çok miktarda kalori yakmanın en iyi yolu bisiklet sürmektir.

Bisiklet Sürmenin Vücuda Faydaları Neler?

Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler, doğal ortamlara bisiklet sürmek için gitmektedir. Ruh halini olumlu etkileyen hormonların salgılanmasını sağlayan bisiklet sürme sırasında vücut aktif olarak endorfin ve dopamin salgılamaktadır. Kalça ve karın bölgesindeki kilolarından şikayetçi olanlar, bisiklet sürerek bu problemlerini ortadan kaldırabilmektedir.

Bisiklet Sürerek Kaç Kalori Yakılır?

Sıcak mevsimlerde tercih edilen bisiklet, eğlenceli sporlardan biridir. Forma girmek için zayıflamak isteyenler, çok kalori yakıldığına inandıkları bisikleti tercih etmektedir. Mükemmel bir egzersiz aracı olarak nitelendirilen bisiklet ile ideal kiloya ulaşmak mümkündür. Bisiklet sürerek ne kadar kalori yakılacağı, kişinin bisikleti ne kadar süre sürdüğü ve ne kadar hızda kullandığı belirlemektedir.

Bisiklet Sürmek Hangi Kasları Çalıştırır?

Bacak, kalça ve mide bölgesindeki kasların güçlendirilmesinde büyük pay sahibi olan bisiklet sürmek, üst vücut kasları için mükemmel bir egzersizdir. Bisiklet sürerken uyluk önü ve arkası kaslarının yanı sıra baldır ve kalça kasları da çalışmaktadır. Bisiklet sürmenin kasları aktif bir şekilde çalıştırması için bisiklet sürmeyi rutine bağlamak son derece önemlidir.

Bisiklet sürmeye ne kadar fazla zaman ayrılırsa, kaslar o kadar sağlıklı ve aktif bir şekilde çalışmaktadır. Her pedalda vücut kasları çalışmakta ve insan vücudu daha sağlıklı hale gelmektedir. 7'den 70'e herkesin yorulmadan eğlenerek sürebileceği bisiklet, çok güçlü basaklara sahip olunmasında yardımcı olmaktadır.

Bisiklet Sürmenin Kuralları Nelerdir?

Herkes için bisiklet sahibi olmak ve bisiklete binmek oldukça önemlidir. Bisiklet sürmeden önce güvenli bir şekilde bisiklet kullanımı sağlanmalıdır. Bisiklete binerken her türlü olasılığa karşı kask kullanımında fayda vardır. Yasal olarak da bisiklet sürerken kask takmak zorunludur. Bisiklet sürerken sürekli olarak hareket halinde olunacağından hafif giysiler tercih edilmelidir.

Bisiklet sürerken arabaların yaptığı gibi tüm trafik işaretlerine uyulmalıdır. Gece karanlıkta bisiklet sürecek olanlar, fosforlu kıyafetleri tercih etmelidir. Caddenin orta şeridinde bisiklet sürmek tehlikeli olacağından sakınmak gerekmektedir. Bisiklet sürerken denge kaybına neden olacak herhangi bir eşya kullanılmamalıdır. Bisiklet sürerken çevreyi duymak önemli olduğundan kulaklık kullanılmamalı ve telefonla ilgilenilmemelidir.

Evde Bisiklet Sürmek Faydalı mı?

Yoğun bir çalışma programına sahip olanlar ve spor yapmaya vakit bulamayanlar, sağlıklı bir görünüme kavuşmak için evde bisiklet sürmeyi denemektedir. Evde kullanılan bisikletler kondisyon bisikletleri olmakta olup eklem rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Kondisyon bisikletlerin kullanımı son derece kolaydır ve hemen herkes kullanabilmektedir. Ev konforunda bisiklet sürenler, vücut dirençlerini artırmaktadır.

Kan yağlarının düşürülmesini sağlayan kondisyon bisikleti, kan basıncını kontrol altına almaktadır. Evde bisiklet sürenler, bisikletlerini kişiselleştirebilmekte ve kendilerine göre ayarlama yapabilmektedir. Evde bisiklet sürerken hem kasları çalıştırıp hem de film izlemek son derece eğlencelidir. Vücuttaki pek çok kası harekete geçiren kondisyon bisikleti, kilo verilmesinde yardımcı olmaktadır. Stresten uzaklaşıp sağlığın korunması için evde bisiklet sürme önerilmektedir.



