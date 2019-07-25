Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen ve 27 Temmuz’a kadar devam edecek olan Bireysel Gelişim Antrenörlüğü Sertifika Programı’nda ikinci gün eğitimleri ile devam edildi. İkinci gün eğitimlerine TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs de katıldı.

İkinci günün programı Spor Psikoloğu Arda Coşkun’un Sporcunun Bireysel Performansını Artırmada Spor Psikoloğunun Rolü eğitimiyle başladı. Bu eğitimin ardından Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü Başantrenörü Hakan Demir katılımcılara Bireysel Savunmayı Geliştirici Çalışmalar eğitimini verdi.

Bireysel Gelişim Antrenörlüğü Sertifika Programı 3’üncü günde Philadelphia 76ers Oyuncu Geliştirme Direktör Yardımcısı ve Şut Antrenörü John Townsend ile A Kadın Milli Takımı eski Başantrenörü Ekrem Memnun’un eğitimleri ile devam edecek.