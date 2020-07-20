Birevim Elazığ İl Özel İdare’nin başkanlığına Mustafa Alpay getirildi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare’de Kulüp başkanı Sebahattin Uçar’ın istifasının ardından gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda seçimlere tek liste halinde gidildi. Seçim sonucunda Birevim Bir Gelecek Genel Müdürü ve BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, kulüp başkanı seçilirken, başkan vekiliğine Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, genel sekreter ve basın sözcülüğüne Ahmet Doğuş Cantürk, basketbol şube sorumluluğuna Orçun Sonat, futbol şube ve tesisler sorumluluğuna ise Murat Yerlikaya ile Ramazan Bulut getirildi.

Alpay yaptığı konuşmada, hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında Elazığ’ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Elazığ’a yakışacak en iyi kadroyu oluşturacaklarını ifade eden Alpay, "Kulüp olarak altyapıya önem vereceğiz. Buna yönelik yapacağımız çalışmalarla gelecek dönemde kadın basketbol takımımızda Elazığlı çocuklarımızın oynamasını sağlayacağız. Ayrıca Elazığ’da basketbol yeteneği olan gençlerimiz için erkek takımı da kuracağız." diye konuştu.