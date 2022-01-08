‘#BırakGitAliKoc’ dünya genelinde gündem oldu!

3 Haziran 2018’de başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, birçok konuda büyük hayal kırıklığı yaşattı. koç 3.5 yıldır görevde. Bu sürenin 350 gününde Fenerbahçe ’yi ‘geçici’ hocalar çalıştırdı. Bir anlamda, yaklaşık 1 yıl Sarı-Lacivertliler’in kalıcı teknik adamı olmadı.

Bu durum artık taraftarın sabrını taşırdı. Kötü sonuçlar nedeniyle Kadıköy’deki maçlarda, “Ali Koç istifa” tezahüratları yapan Sarı-Lacivertliler, bu kez tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi. Twitter’da önceki akşam ‘#BırakGitAliKoc’ etiketiyle kısa sürede on binlerce mesaj atıldı. Bu etiket Twitter’ın sadece Türkiye’deki değil, dünya genelindeki gündeminde de üst sıralara yükseldi.