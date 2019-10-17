Bir kaleciden fazlası: Mert Günok

Mert’i 13 yaşındayken Fenerbahçe altyapısına kazandırdığını belirten Şimşek, “Üç yıl savunma tekniğiyle ilgili özel çalışmalar yaptık. Atlama-uçma psikozundan kurtardık. Fransa maçında da öyleydi. Üç defa plonjon yaptı. Topları hareket ederek aldı. Buz gibi diyorlar ona. Böyle olması çok önemli. Telaş yapmaz. Ayakta kalır” diye konuştu.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan A Milli Takım’ın Fransa karşısında aldığı 1-1’lik sonuçta kaleci Mert Günok başroldeki isim oldu. Özellikle ilk yarıda yaptığı müthiş kurtarışlarla 4-5 pozisyonda gole izin vermeyen başarılı file bekçisi, ay-yıldızlı ekibi ayakta tuttu ve olası bir farkın gelmesini engelledi.

30 yaşındaki Mert Günok’un bugünlere gelişinde birçok faktör rol oynasa da, Fenerbahçe altyapısında kendisini bulan ve yetiştiren antrenör Yavuz Şimşek’in yeri başkaydı. Kendisi de Türk futbolunun unutulmaz kalecilerinden olan, 1968 yılında oynanan Fenerbahçe-Manchester City maçındaki performansıyla “Manchester Fatihi” unvanını da kazanan Şimşek, Milliyet’e Mert Günok ve performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'Hedefi İngiltere'

“Mert, Fenerbahçe’de çok iyi oynarken kötü bir maç sebebiyle gitti. Bursaspor’da iyi değildi. O dönem sıkıntılı bir sürece denk gelmişti. Muslera olduğu için Galatasaray’ı tercih etmedi. Oynaması gerekiyordu. Hedefi İngiltere’de futbol oynamak. Fransa maçını izledim. Açıkçası çok duygulandım. Mert’i yetiştirdiğimi bilenler beni maç sonrası arayıp, tebrik etti. Bir antrenör için en değerlisi oyuncusunun bu performansını görmektir. Gurur duydum.”

‘Tekniği mükemmel’

Efsane kaleci, “Mert’in Fransa performansına şaşırmadım. Çünkü doğaçlama gelmedi buraya. Her şeyi 13 yaşından itibaren bilimsel ve teknik açıdan en iyi şekilde alarak, analiz ederek bu noktaya ulaştı. Mükemmel bir savunma ve hücum tekniğine sahiptir. Mert Günok artık bu maçtaki ismi ve performansıyla anılacak” dedi.

Yavuz Şimşek, Mert’in stili, geçmişi ve geleceğiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

‘İstese atlar-zıplar’

“İp gibi topa vurma özelliği vardı daha 10 yaşında. Fikirtepe’deki futbol okuluna gelmişti. Takip ettim. Sonra 13 yaşında Fenerbahçe altyapısına aldık. Bu yeteneğinin üzerine çalıştık. Mükemmel bir hücum tekniği var. Hangi zamanda topa vuracağını öğrettim. Üç yıl savunma tekniği ile ilgili özel çalışmalar yaptık. Atlama - uçma psikozundan kurtardık. Maçlar, şut idmanı değildir. Şut atılmaz ama maçı 3-0 kaybedersin. Fransa maçında da öyleydi. Üç defa plonjon yaptı. Topları hareket ederek aldı. Bunlar tribüne belki estetik olarak yansımıyor. İstese bunları da yapar. Atlar, zıplar, fotoğraf çektirir ama doğru teknikle yetişti.”

Şimşek sözlerini şöyle noktaladı: “Fransa maçında yaptıkları artık onun benliğinde var. Oyunu analiz eder. Ön sezilerini kullanır. Topu nasıl tutayım diye düşünmez çünkü artık bu kendisinde var. Buz gibi deniyor. Böyle olması çok önemli. Telaş yapmaz. Ayakta kalır. Açıyı daralttığında çoğu kaleci yere düşer ve arkası hangar gibi açılır. Mert ayakta kalır ve 2. pozisyonu takip eder.”

Avrupa'dan yakın takip

Mert Günok’un Fransa maçındaki performansı, Avrupalı kulüplerin gözünden kaçmadı. Milli kaleciyi takip eden Avrupa’nın önde gelen bazı kulüplerinin transfer için harekete geçtikleri ve Başakşehir forması giyen Mert’in sözleşmesiyle ilgili bilgi aldıkları aktarıldı.

13 yıl önce yine Fransa

Paris’te devleşen Mert Günok, U17 Milli Takımı formasıyla 13 yıl önce yine Fransa’ya karşı görev yapmıştı. 2 Nisan 2006’da Antalya’da oynanan Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında kaleyi koruyan Mert, 1-1 biten o karşılaşmada forma giyip, son Fransa karşısına çıkan tek isim oldu.

Deschamps’ın övgüsünü aldı

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps’ın, Mert Günok’u maçtan sonra özel olarak kutladığı öğrenildi. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım soyunma odasına giden ve Teknik Direktör Şenol Güneş’le sohbet eden Deschamps’ın, Mert’le de bir araya geldiği ve başarılı file bekçisini yaptığı birbirinden kritik kurtarışlar için özel olarak kutladığı ifade edildi. Fransız teknik adam maçın ardından düzenlediği basın toplantısında da Mert’in performansı için övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

(Milliyet)