Bingöl Solhanspor-Cizre Belediyespor maç sonucu: 0-3

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Cizre Belediyespor, Bingöl Solhanspor’u 3-0 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
Bingöl Solhanspor: Queiroz, Kadir Cin, Halil İbrahim Kurt, Miskevich, Ilinkhy, Dautefendic (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Uğur Kılınç, Murat Karakaya)
Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Fatih Uslu (Umut Demir, Can Ayvazoğlu)
Setler: 17-25, 15-25, 20-25
Süre: 72 dakika (23, 23, 26)