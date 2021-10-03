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Bingöl Solhanspor-Cizre Belediyespor maç sonucu: 0-3

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Cizre Belediyespor, Bingöl Solhanspor’u 3-0 mağlup etti.

03 Ekim 2021, Pazar 20:46 Son Güncelleme:
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Bingöl Solhanspor-Cizre Belediyespor maç sonucu: 0-3

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Cizre Belediyespor, Bingöl Solhanspor’u 3-0 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

Bingöl Solhanspor: Queiroz, Kadir Cin, Halil İbrahim Kurt, Miskevich, Ilinkhy, Dautefendic (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Uğur Kılınç, Murat Karakaya)

Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Fatih Uslu (Umut Demir, Can Ayvazoğlu)

Setler: 17-25, 15-25, 20-25

Süre: 72 dakika (23, 23, 26)

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