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Bingöl Solhan Spor-Cizre Belediyespor maç sonucu: 3-2

AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta karşılaşmasında Cizre Belediyespor'u konuk eden Bingöl Solhan Spor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

13 Şubat 2022, Pazar 23:36 Son Güncelleme:
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Bingöl Solhan Spor-Cizre Belediyespor maç sonucu: 3-2

AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta karşılaşmasında Cizre Belediyespor'u konuk eden Bingöl Solhan Spor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Halid Cerit

Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Willian Gabriel Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Celalettin Fedakar, Fatih Yörümez (L), Amel Dautefendic, Burak Hazırol (L), Onur Çukur

Cizre Belediyespor: Andac Kapan, Umut Demir(L), Osmany Uriarte, Eren Koparıcı, Georgi Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Svetoslav Ivanov, Can Ayvazoğlu, Fatih Uslu, Serhat Coşkun, Ekrem Caner Çiçekoğlu

Setler: 25-22, 22-25, 25-11, 22-25, 15-13

Süre: 147 dakika (29, 32, 33, 29, 23)

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