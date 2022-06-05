Bilardo Akademisi'nin ev sahipliğinde 31 Mayıs'ta başlayan ve 3 gün süren Verhoeven Cup İstanbul Şöhretler Karması 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi. Turnuvanın ilk gününde "Survivor" şeklinde karşılaşan ünlüler, 4'erli gruplara ayrılarak kozlarını paylaştı. Her grupta 2 kişinin elendiği karşılaşmalarda 2 kişi bir üst tura çıktı. İkinci gün yapılan elemeler sonrasında ise 4 kişi finallere kaldı.

Son gün yapılan final karşılaşmalarına müzisyen Sarper Semiz, oyuncu Dağhan Külegeç, Prof. Dr. Tayfun Akkaya ve ünlü şarkıcı Baha katıldı. Kıyasıya geçen karşılaşmanın son dakikalarında Dağhan Külegeç, rakipleri karşısında kapanması zor gözüken bir fark açtı. Son vuruş haklarında sahneye çıkan Baha, büyük bir sürprize imza atarak 27 "Survivor" sayısı topladı. Dağhan son vuruş hakkında sayı farkını kapatamayınca, Baha turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada Dağhan Külegeç ikinci, Prof. Dr. Tayfun Akkaya üçüncü ve müzisyen Sarper Semiz dördüncü oldu. Turnuvanın şampiyonu Baha'nın 1'incilik plaketi ve 5 bin TL'lik ödülünü Bilardo Akademisi'nin sahibi Erol Baydemir takdim etti. Sanatçı Baha, aldığı ödülü bağışlayacağını söyledi.

Turnuvada mücadele eden sanatçılardan Dağhan Külegeç, Baha, Sarper Semiz, Can Özsobay, Cengiz Baltepe ve Bülent Özdemir açıklamalarda bulundular. Bilardonun çok keyifli bir spor olduğu söyleyen ünlü isimler, herkesi bilardo oynamaya davet ettiler.

DHA