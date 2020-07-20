Bielsa’ya artık tapıyorlar

İngiltere Championship’te Leeds United’ı 16 yıl sonra yeniden Premier Lig’e taşımayı başaran teknik direktör Marcelo Bielsa için yönetim ve şehir adeta ayağa kalktı. Bielsa’yı uzun yıllar takımın başında görmek isteyen kulüp yönetimi, Arjantinli hocanın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmak için düğmeye bastı. Şu an yıllık 6 milyon Pound alan Bielsa’ya, 2 milyon Pound’luk zam yapılacağı yazıldı. Bu arada tecrübeli hocanın isminin, Leeds’deki bir sokağa verileceği bildirildi.