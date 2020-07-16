Bielsa yönetimindeki Leeds United Premier Lig yolunda

Pep Guardiola gibi bir çok teknik adamın örnek aldığı bir nevi hocaların hocası Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United, sahasında Barnsley'i 1-0 yendi ve puanını 87 yaptı. İngiltere Championship'te bitime iki hafta kala Premier Lig'e doğrudan çıkma pozisyonu için Leeds United'ın sadece bir puana ihtiyacı kaldı.

Geçen sezon üçüncü sırada kalıp play-off'ta Derby County'e kaybeden Bielsa, bu yıl takımını Premier Lig'e taşımak üzere. Leeds United en son 2003-04 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti

Bielsa yönetimindeki Leeds United'ın hemen arkasında Slaven Bilic yönetimindeki West Bromwich Albion 82 puanla ikinci sırada, Brentford ise 81 puanla 3.sırada yer alıyor