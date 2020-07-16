Bielsa yönetimindeki Leeds United Premier Lig yolunda
Ünlü teknik adam Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United, sahasında Barnsley'i 1-0 yendi ve puanını 87 yaptı. Bitime iki hafta kala Premier Lig'e doğrudan çıkma pozisyonu için Leeds United'ın sadece bir puana ihtiyacı kaldı. Geçen sezon üçüncü sırada kalıp play-off'ta Derby County'e kaybeden Bielsa, bu yıl takımını Premier Lig'e taşımak üzere
Pep Guardiola gibi bir çok teknik adamın örnek aldığı bir nevi hocaların hocası Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United, sahasında Barnsley'i 1-0 yendi ve puanını 87 yaptı. İngiltere Championship'te bitime iki hafta kala Premier Lig'e doğrudan çıkma pozisyonu için Leeds United'ın sadece bir puana ihtiyacı kaldı.
Geçen sezon üçüncü sırada kalıp play-off'ta Derby County'e kaybeden Bielsa, bu yıl takımını Premier Lig'e taşımak üzere. Leeds United en son 2003-04 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti
Bielsa yönetimindeki Leeds United'ın hemen arkasında Slaven Bilic yönetimindeki West Bromwich Albion 82 puanla ikinci sırada, Brentford ise 81 puanla 3.sırada yer alıyor