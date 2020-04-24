Beyin tümörü kendine özel bulguları ve şikayetleri ile ortaya çıkan en ciddi hastalıklar arasında yer alır. Ölümcül risk taşıma potansiyeli yüksek olan bu rahatsızlık konusunda, mutlaka belirtiler üzerinden nöroloji doktorlarına başvurmak gerekmektedir. Pek çok kişi bu yüzden beyin tümörü belirtileri nelerdir ve nasıl anlaşılır merak ediyor. Nörolojik muayene ile beraber iyi bir öykü üzerinden yapılan görüntüleme yöntemleri üzerinden teknikler doğrultusunda, hızlı ve çabuk şekilde beyin tümörü teşhisi konur. Ortaya çıkan bulgular üzerinden doktorlar arasında gerçekleştirilen iletişim dahilinde hastanın ameliyat olup olmayacağına dair karar verilir. Zira bu sorunda ameliyat ile beraber radyoterapi ve kemoterapi gibi ciddi tedavi yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Özellikle teşhis neticesinde iyi huylu tümörler varsa, yapılan ameliyat üzerinden sorun tamamen ortadan kaldırabilmektedir.

Beyin tümörü nedir?

Beyin dokusu üzerinde pek çok farklı sebepten dolayı oluşan tümörler beyin tümörü olarak bilinmektedir. Bu durum beynin farklı kısımlarından meydana gelebilirken farklı organlar üzerinden de bulaşma yolu ile ortaya çıkabilmektedir.

- Beyin zarı,

- Beyin içerisindeki sinirler,

- Beyin etrafında çevrilmiş olan kafatası kemiği,

- Kafatası çevresinde bulunan kas dokusu gibi etmenler beyin bölgesinde tümör oluşumu sebepleri arasında yer alabilir,

- Akciğer,

- Meme,

- Prostat gibi organlar üzerinden ise beyne bulaşan tümörler ile bulaşıcı olarak meydana gelebilmektedir,

Hem doğrudan beyin içerisinde hem de farklı organlardan sirayet etmesi ile beraber beyin tümörü meydana gelebilmektedir.

Beyin tümörü belirtileri nelerdir?

Nörolojik muayene ile birlikte iyi ya da kötü huylu tümöre bağlı olarak, doktorlar tarafından bu konuda teşhis konulur. Tabii bundan önce beyin tümörü konusunda en sık görülen bazı yaygın belirtiler söz konusudur. Bu belirtilere dikkat etmek suretiyle erken teşhis imkanı elde edilebilir.

- Özellikle geceleri ortaya çıkan baş ağrıları,

- Bulantı ve kusma,

- Çift ya da bulanık görme,

- Yürümede denge bozuklukları,

- Kol ve bacaklarda güçsüzlük, uyuşma ve hissizlik,

- Unutkanlık,

- Kişilik bozukluğu,

- Konuşmada zorluk çekme,

Teşhis için kullanılan teknikler ve farklı cihazlar üzerinden nöroloji branşındaki doktorlar bünyesinde net olarak teşhis konulur.

Beyin tümörü belirtileri nasıl anlaşılır?

Yukarıda sayılan belirtiler ile beraber genel anlamda tümörden şüphelenme durumu ortaya çıkabilmektedir. Böyle durumlarda mutlaka en kısa sürede nörolojik branşa sahip doktora başvurulması gerekmektedir. Beyin tümörünün nasıl anlaşılacağı ise bu konuda yapılan tetkikler üzerinde gerçekleşir. İyi huylu ya da kötü huylu olmasına göre teknik cihazlar ve bireysel inceleme ile beraber doktorlar arasında yapılan toplantı neticesinde sonuç anlaşılır.

Buna bağlı olarak radyoterapi, kemoterapi ve neticesinde ameliyat kararı alınır. Bu kararlar çok ciddidir ve mutlaka iyi huylu ya da kötü huylu tümör olup olmadığı konusunda kesin bir tanı konulmalıdır. Eğer tümör iyi huylu ise yapılan ameliyat üzerinden herhangi bir kalıntı kalmayacak şekilde tüm zararlı hücreler bölgeden alınır.

İyi huylu beyin tümörü belirtileri nelerdir?

Beyin tümörünün iyi ya da kötü huylu olduğu yapılan tetkik ve teşhis üzerinden anlaşılır. Nöroloji branşı üzerinden destek sağlayan doktorların yaptığı inceleme neticesinde sonuç ortaya çıkar. Özellikle beyin zarlarından ve beyin içerisinde yer alan sinirlerden, doğuştan gelmiş kalıntı tümörleri için ele alınacak tedavi noktasında kesin sonuç verir. Yani bu bölgede yer alan tümörler iyi huyludur.

Beyin tümörü belirtilerinde ne yapmak gerekir?

Söz konusu yaygın beyin tümörü belirtilerini kişi kendi bünyesinde fark ettiği andan itibaren mutlaka doktora başvurulması gerekir. Beyin tümörü erken teşhis konusunda en önemli ve en ciddi hastalıklardan birisidir. Zira erken tanı ve tedavi yeniden sağlıklı yaşama kavuşma noktasında önemli oranda sonuç sağlar.



