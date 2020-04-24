Beyin kanaması, ülkemizde en sık görülen ciddi ve tehlikeli rahatsızlıkların başında gelir. Beyin kanaması belirtilerinin görülmesi akabinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna mutlaka başvurulmalıdır. Bununla birlikte tedavi süreci aksatılmadan takip edilmelidir. Hastaların bilinçlendirilmesi son derece önem taşır.

Travma dışı sebeplerle meydana gelen beyin kanamaları, kanamanın şiddetine bağlı olarak ense ve baş ağrısından ani bilinç kaybına kadar çeşitli belirtiler gösterebilir. Subaraknoid kanamada şiddetli ve ani baş ağrısı tipik olarak görülür. Hastalar, bu baş ağrısını çok kötü bir baş ağrısı olarak tarif ederler.

Şiddetli baş ağrısına bilinç bulanıklığı, bilinç kaybı, nöbet, bulantı, kusma, kol ve bacaklarda kuvvetsizlik, konuşma ve görme bozukluğu gibi belirtiler eklenir.

Kanamanın beynin hangi bölgesini etkilediğine bağlı olarak tam veya kısmi felç yani yüz, kol ve titremek, kasılmak, bayılmak gibi nöbetler ortaya çıkabilir. Öte yandan beyin kanamalarında bu belirtilerin hiçbiri görülmeksizin yalnızca ense sertliği yani boynu öne doğru eğmekle ensede ağrı, harekete direnç oluşması ve ışığa karşı hassasiyet de ortaya çıkabilmektedir.

Beyni besleme görevini üstlenen damarlarda yırtılması ile kan beyne doğru yayılır. Sonrasında oluşan tıbbi durum ise beyin kanamasıdır. Beyin kanaması, çoğunlukla beyinde meydana geldiği yere göre nitelendirilir. Genel olarak, kafatasının herhangi bir yerinde meydana gelen kanamaya intrakraniyal kanamadır. Beyin içindeki kanama ise intraserebral kanamadır.

Beyin kanaması teşhisi için neler yapılmalıdır?

Beyin kanamasına işaret eden bulgu ve şikayetlerin varlığında, beyin tomografisi çekilmesi gerekir. Bilgisayarlı tomografi (BT), beyindeki kanamayı göstereceği gibi; aynı tür şikayetlere neden olabilecek damar tıkanıklığına dayalı inmelerin ortaya çıkmasını sağlar. Kanamanın beyin bölgesinde olduğunun tomografi ile saptanması halinde kanamanın altında yatan nedeni meydana çıkarmak için tomografili anjiyografi (BT anjiyografi), manyetik rezonans (MR) görüntüleme, MR anjiyografi ve kasıktan girilerek yapılan anjiyografi (DSA) gibi ilave tetkiklere tıbben ihtiyaç duyulabilmektedir.

Beyin kanamasının nedenleri ve çeşitleri nelerdir?

Beyin kanamaları, oluşum biçimlerine göre spontan (travma dışı nedenlerle, kendiliğinden) ya da travmatik (yaralanmalara bağlı ve kaza) olabilmektedir. Beyin kanamaları meydana geldikleri bölgeye göre; subdural, epidural (dış beyin zarı ile kemik aralığında), intraventriküler (beyin içerisinde su havuzcukları içinde) kanama biçiminde olabilmektedir. Travmaya bağlı kanamalar ise bu kısımların herhangi birinde ya da birkaçında oluşabilir.

Kendiliğinden olan kanamalar, çoğunlukla beyin zarı ile beyin arasında (subaraknoid) veya beyin içerisinde (intraserebral) ortaya çıkmaktadır. Subaraknoid kanamalar, beyin damarlarındaki baloncuğun (anevrizma) yırtılması sonucu oluşur. Beyin dokusundaki iç kanama hipertansiyona bağlı oluşmakla birlikte, damar baloncuğu (anevrizma) ya da yumağı (arteriovenözmalformasyon), beyin tümörünün bazı damarsal bozukluklar sebebi ile de oluştuğu bilinmektedir.

Belirtileri; yutma güçlüğü, uyuşukluk, bilinç kaybı, kusma veya bulantı, kol ve bacaklarda nöbetler ve zayıflıktır. Beyin kanamasını, en doğru bir şekilde tespit etmek için bilgisayarlı kafa tomografisi ve MRI testleri yapılmalıdır. Bu testler ile beyin içi tıbbi olarak görüntülenebilir. Böylece doktorlar kanamayı durdurmak için ameliyat yapacaklarını saptarlar.

Tedavi sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Beyin kanaması geçirmiş kişiler, kanamanın doğrudan ya da dolaylı etkilerine bağlı olarak nörolojik arazlar (sekeller) taşıyabilir. Bu nörolojik arazlar arasında tam veya kısmi felçler, bilinç bozuklukları, konuşma ve görme bozukluğu bunlar arasında yer alır. Bu rahatsızlıkların iyileşmesi uzun bir zaman alabilir. Hastaların bir kısmında ise bu sorunlar kalıcı da olabilir. İyi bir hasta bakımı, fizik tedavi sayesinde düzelmeler sağlanabilmektedir. Normal hayatına dönen hastalar; kontrollerini ihmal etmemelidir. Tansiyon kontrolü ve sigaradan uzak durulması dikkat edilmesi gereken hususlardır.



