Beto: Birçok transfer teklifi aldım

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'de forma giyen Portekizli kaleci Beto, Radyospor'da yayınlanan 'Spor Kazanı' programında Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.

İşte Beto'nun çok konuşulacak açıklamaları:

Çok zor bir maçtı. Bizim oynadığımız en önemli maçlardan bir tanesiydi. Hatta size şöyle söyleyebilirim Göztepe tarihinin en önemli maçlarından bir tanesiydi. Zor oldu, galip geldik. Şehir için, taraftar için ve kulübün tüm unsurları için gerçekten çok zor oldu. Stres dolu bir maçtı ama galip geldik. Bu maç gerçekten en önemli maçlardan bir tanesiydi. Hem şehir açısından çünkü şehir İzmir kendi bu kulübü Süper Lig'de kalmasını istiyor. Görmek zorundaydı ve başarmamız gerekiyordu ve başardık. Mutluyuz.

'Duygu patlaması yaşadım'

Elbette çok büyük bir sorumluluk hissediyorum ben Göztepe kulübü için. Gerçekten zor bir sezondu bizim için her şeyden önce bunu söylemeliyim. Bu zor sezon içerisinde hedeflere ulaşmaya çalıştık. Bir duygu patlaması yaşadım evet orada gözyaşlarıma hakim olamadım. Duygusaldım çünkü hissettiğim sorumluluktan dolayı çok gergin, çok stresli baskı altında bir sezon ve son bir hafta yaşadık. Bunun bir patlamasını yaşadım o anda. Çünkü ben gerçekten futbolu çok seviyorum. Göztepe kulübüne karşı arkadaşlarıma ve taraftara karşı kendimi birinci derecede sorumlu hissediyorum. Çok büyük bir sorumluluğa sahip olduğumu düşünüyorum. Bu sorumluluk gereği takımı kurtarmak zorundaydık ve kurtardık. Ve evet haklısınız dayanamadım gözyaşlarıma hakim olamadım. Ve o anda duygusal bir an yaşadım.

Elbette ki ben de böyle bir misyonla buraya geldim. İki sene oldu. İki sene önce buraya gelirken bu misyonu taşıyarak bu projenin gerçekleştiricisi oalrak icraatçsı olarak kafama koymuştum. Ben Göztepe'nin daha iyi yerlerde olması için kendimi sorumlu hissetmiştim. Bu işin lideri olarak görüyorum kendimi. Mükemmel bir çalışanlara sahip, mükemmel bir ekibe sahip harika bir tataraftar topluluğuna sahip Göztepe kulübü. Dolayısıyla bu kulüp çok daha iyi yerlerde olmalı.

Çok daha yeni bir vizyon yaratmalıyız. Şimdi bir yeni stadımız olacak, yeni bir atmosfer ve değişik bir futbol ortamı ve amosferi oluşturmaya çalışıyoruz Göztepe'de bunu yapacağız. Ve ben de bu işin başında hissediyorum kendimi, çok büyük sorumluluk hissediyorum.

'Kararlıyım'

Dolayısıyla elbette dediğiniz gibi Göztepe'yi bizim amacımız, hedefimiz Göztepe'yi çok yukarıya olabildiğince iyi noktaya taşımak ve bambaşka kimseye benzemeyen özgün bir yapıya kavuşturmak. Ve ben bu konuda kararlıyım. Kendimi bu misyonunun taşıyıcılarından biri olarak görüyorum.

'Çok transfer teklifi alıyorum'

Göztepe taraftarı bana aşk dolu bir sevgiyle bakıyor. Bana yönelik sevgisini çok net görüyorum ve bunu her yerimde hissediyorum. Bütün benliğimde hissediyorum. Dolayısıyla ben de onları çok seviyorum. Çok mutluyum Göztepe'de. İnanın bana çok teklif var bana geliyor ama benim kafam benim düşüncem Göztepe'de Göztepe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Zaten 1 sene daha kontratım var ve bana taraftarın gösterdiği sevgi çok önemli ve kalıcı sevgi bağları oluştu. Göztepe çok iyi bir kulüp ve üst düzey bir kulüp. Her anın tadını çıkarıyorum. Elbette Göztepe'de devam etmek istiyorum ve gelecek sene de burada olacağım.

Quaresma açıklaması

Bilmiyorum. Onunla son dönemde hiç konuşmadım. Ne desem yalan olur. Devam eder mi etmez mi bilmiyorum.



