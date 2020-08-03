Hamilelik planlayanların yakından bildiği Beta HCG, insan koryonik gonadotropini şeklinde isimlendirilen bir tür hormondur. Halk ağzında hamilelik hormonu olarak da isimlendirilmektedir. Halk arasında böyle bilinse de birtakım durumlarda çeşitli rahatsızlıklarla bağlantılı olarak artış gösterebilir.

Beta HCG testi nedir?

BETA HCG, gebelik esnasında plasenta sayesinde üretilen bir hormondur ve test yaptıran kişinin kanında tespit edilmektedir. Standart beta hcg oranları kişiden kişiye göre oldukça değişmektedir. Nedeni şu ki HCG değerleri sizin için normal olana, bedeninizin gebeliğe nasıl tepki vereceğine veya kaç embriyo taşıdığınıza bağlıdır. Bir kadının vücudunun hamileliğe tepki verme şekli tamamen benzersizdir.

Beta HCG testi nasıl yapılır?

Hamileliğin en erken biçimde teşhis edilebilmesine olanak sağlayan bu hormon, sağlık kuruluşlarında evde yapılabilen idrarla hamilelik testinde ve hamilelik testi olarak gerçekleştirilen kan testlerinde ölçülen bir hormondur. Laboratuvar şartlarına göre farklılık göstermekle birlikte genellikle aynı gün içerisinde testin sonucu alınabilir.

Beta HCG tahliline ilave olarak değişik testlerinde yapılması gerekmiyor ise tek tüp kan örneğinin alınması yeterli olacaktır. Test yaptıracak kişinin test öncesinde dikkat etmesini gerektirecek bir husus yoktur. Günün herhangi bir zamanında beta hcg testi yaptırabilir.

Beta HCG testi aslında bildiğimiz klasik kan alma yöntemiyle yapılmaktadır. Sağlık uzmanının kan örneğinizin kolay alınabilmesi için ilk olarak kan damarlarını daha iyi, rahat görebilmek ve kolay kan alabilmek adına kolun yukarı kısmına sıkı bir elastik bant bağlanır. Kan alınacak bölgenin yüzeyi alkol ile temizlendikten sonra şırınga yardımıyla kan örneği alınır.

Beta HCG test sonucu kaç olmalı?

Beta HCG test değerleri, gebe olmayan kadınlarda 0-10 arasında olmaktadır. Eğer Beta hcg hormonu değerleri verilen aralıkların üzerinde ise kişinin hamile olduğunu göstermektedir. HCG düzeyiniz normal aralığın altına indiğinde, doktorunuz HCG seviyelerinin artmasını sağlamak için her 2-3 günde bir yeniden test yaptırmanızı rica edebilir. HCG düzeyinizin tek bir ölçümü faydalı değildir. En doğru bir belirtken vermek için, birtakım HCG kan tahlilinin birkaç gün arayla alınması ve bu tahlillerin karşılaştırılması gereklidir.