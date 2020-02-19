Beşiktaş’tan Trabzonspor’a özel önlem

Süper Lig’de 23. hafta mücadelesinde cumartesi günü Vodafone Park’ta Trabzonspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik ekip, lideri yıkacak planı belirledi...

21 maçta attığı 47 golle ligin en çok skor üreten takımı olan Bordo-Mavililer karşısında istediğini alabilmek için ilk olarak rakibini durdurma kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, dün takımla yaptığı toplantıda sezonun formda golcüsü Alexander Sörloth’a özel önlem aldığı kaydedildi. Bu konuda takımın tecrübeli savunmacısı Domagoj Vida’yı görevlendiren Yalçın, Hırvat stoperden Norveçli golcüye 90 dakika boyunca adeta gölgesi gibi marke etmesini istediği öğrenildi. Ek olarak Ruiz’in, Sörloth’un koşu yolunu kesip pozisyon için alan bırakmamaya çalışacağı belirtildi.

‘Sosa’ya top gitmesin!’

Siyah-Beyazlılar, Sörloth’a ek olarak takımın bir diğer yıldığı Jose Sosa için de özel önlem alacak...

Arjantinli maestro konusunda oyuncularına, “Önemli olan topun Sosa’ya olabildiğince az gitmesi... Topu aldıktan sonra nasıl olsa istediği yere istediği şekilde atıyor” uyarısında bulunan Sergen Yalçın’ın, orta sahada görev yapacak Atiba Hutchinson ve Elneny’den de Sosa’yı kilitleme konusunda destek istediği ifade edildi.

Nwakaeme’ye geçit yok

Kart cezasını Başakşehir karşılaşmasında çeken Gökhan Gönül de Trabzonspor mücadelesiyle birlikte formasına geri dönecek. Sağ bek hattında Trabzonspor’un yıldız ismi Anthony Nwakaeme’nin karşısında görev yapacak olan Gökhan; Nijeryalı oyuncunun koridorunu kapatıp Trabzon’un hücum hattını tamamen kilitlemeye çalışacak.

İlk etapta rakibin etkili hücum akışını kesmeyi planlayan Sergen Yalçın, ardından orta saha ve kanat hattından rakip kaleye yapılacak akınların finalinde Burak Yılmaz ve Boateng’in golü atıp zaferi getirmesini amaçlıyor.

Orhan Yıldırım