Sağ bekte Gökhan Gönül dışında alternatifi bulanmayan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşadı. Tecrübeli futbolcu bazı maçları sakatlığı nedeniyle kaçırırken, teknik direktör Şenol Güneş burada devşirme oyuncu oynatmak zorunda kaldı.

Siyah-Beyazlılar, ikinci yarıda benzer tabloyla karşılaşmak istemiyor. Forvete Burak Yılmaz’ı, stopere Mirin’i alarak direkt ilk 11 transferleri yapan yönetim, sağ beke de yine Rafael’i düşünüyor.

Sezon başında da çok istenen hatta aylarca transferiyle uğraşılan Brezilyalı savunmacı, Lyon’un yüksek bonservis talebi nedeniyle kadroya katılamamıştı. Ancak bu kez durum farklı.

Rafael, Lyon’da son 4 maçta kadroya alınmadı ve çok mutsuz.

Umut Güner gidecek

28 yaşındaki oyuncu kesinlikle Fransız ekibinden ayrılmak istiyor. Beşiktaş da sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Rafael’i bu ay içinde uygun bir bonservis bedeliyle transfer etmek amacında.

Transfer komitesinin başındaki Umut Güner, önümüzdeki günlerde Fransa’ya çıkarma yapacak ve Lyon yetkilileriyle masaya oturacak.

Orhan Yıldırım