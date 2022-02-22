Beşiktaş 'ta yeni sezonun teknik direktörü için arayışlar devam ederken, Nuno Espirito Santo ismi gündeme bomba gibi düştü. Öyle ki Nuno Espirito Santo için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç uzun süre görüşme gerçekleştirmiş ancak Portekizli teknik adamı ikna edememişti.

NUNO ESPİRİTO SANTO GELİYOR

Akşam'ın haberine göre; teknik direktör arayışında olan ve sezonu Önder Karaveli ile tamamlamaya karar veren Beşiktaş, yeni sezon öncesi Premier Lig'i sallayan Nuno Espirito Santo ile temasa geçti. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin de uzun süre peşinden koştuğu Portekizli teknik adamla anlaşmaya çalışıyor.

YÖNETİM İLK TEMASI SAĞLADI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin onayı doğrultusunda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Nuno Espirito Santo ile temasa geçti. Gelecek planları ve istedikleri başarıları sunan Kazancı, Portekizli çalıştırıcıyı ikna ederek söz kesmek istiyor.

PREMİER LİG'DE İZ BIRAKTI

Son olarak Tottenham'ı çalıştıran ve 1 Kasım 2021 itibariyle boşta olan 48 yaşındaki teknik adam, Ada'da en güzel günlerini Wolverhampton ile yaşadı. Şampiyon ekipleri devirmesiyle adını geniş kitlelere yayan Nuno Espirito Santo, 3'lü stoper hattının yer aldığı sistemleri tercih ediyor.

Teknik direktörlüğe Portekiz'in Rio Ave takımında başlayan Santo, Valencia ve Porto ekiplerinde de görev aldı. Genç teknik adamın kariyerinde kupası bulunmuyor.



