Siyah-Beyazlılar’a geldiği günden bu yana performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Loris Karius ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Alman kaleci ile alacakları nedeniyle FIFA’lık olan Beşiktaş, tecrübeli eldivene resti çekti. Küçük gruplar halinde bireysel çalışmaların başlaması sonrasında 26 yaşındaki file bekçisini idmana davet etmeyen Kara Kartal, 15-18 Mayıs’ta tüm takımı toplayacak. Ancak bu zaman için de Karis’un çağrılmadığı öğrenildi.

İlgili Haberler Beşiktaş Joe Hart transferinde sona yaklaştı!

Ersin için özel izin

Sözleşmesini feshetme hakkı olan ancak henüz böyle bir girişimde bulunmayan deneyimli kaleciye, “İstediğin zaman gidebilirsin” mesajı gönderildi. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı olduğu için 19 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu’nun çalışmalara katılması için için izin alındı. Kalan 8 haftada Ersin ve Utku Yuvakuran ile yola devam edilecek.

Süleyman Hatısaru

İlgili Haberler Beşiktaş Sabbi'yi elinden kaçırdı



