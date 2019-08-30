Arsenal'dan Mohamed Elneny'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin son günleri oldukça hareketli geçiyor. Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası golcü arayışlarına geçen Kara Kartal'la ilgili bu defa da Fransız basınından gündemi sarsan bir haber geldi.

Ülkede haftalık olarak yayım yapan Le 10 Sport dergisinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Siyah Beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in 22 yaşındaki Fransız santrforu Jean-Kevin Augustin'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Haberde Beşiktaş yönetiminin oyuncu için ilerleyen saatlerde resmi teklifini sunabileceği belirtildi.

2017 yazında Paris Saint Germain'den 16 milyon euro karşılığında Leipzig'in yolunu tutan Augustin, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 30 maçta 8 kez fileleri havalandırmıştı. Genç futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler