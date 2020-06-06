Beşiktaş'tan Fer transferi için müthiş atak

Beşiktaş yönetimi, Feyenoord'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaptığı temaslarda büyük aşama kaydetti.

06 Haziran 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Fer transferi için müthiş atak

Siyah-Beyazlılar, gelecek sezon öncesinde oluşturduğu transfer planlamasını, bonservisi elinde olan isimler üzerine kurdu... Bu doğrultuda özellikle Hollanda’da çalışmalarını sürdüren transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, ülkenin en önemli kulüplerinden Feyenoord’un yıldızı Leroy Fer’i gözünü kestirdi.

Geçen sezon Swansea City’den bedelsiz olarak Kırmızı-Beyazlılar’a katılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun dönem bitiminde kontratının tamamlanacak olması sebebiyle harekete geçen Torunoğulları, transferde büyük aşama kaydetti. Tecrübeli yönetici, 1 yıllık opsiyonu bulunan oyuncuya bu maddeyi kullandırmayıp Kartal yapmayı planlıyor.

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