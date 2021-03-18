Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçı sonrasında Siyah Beyazlılar'ın yaptığı kural hatası itirazını reddetmesinin ardından bir son dakika gelişmesi meydana geldi. Beşiktaş Kulübü, konu ile ilgili resmi sitesi üzerinden çok sert bir açıklama yayımladı.

'Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun Skandal Kararı Hakkında' başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş Icrypex Takımımızın Tofaş ile oynadığı müsabakada yaşanan bariz kural hatası nedeniyle yaptığımız ve basketbol kamuoyunun da hemfikir olduğu haklı itirazımızı reddederek Türk basketbol tarihinde “Kara Perşembe” olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar, bizim için yok hükmündedir.

Bu haksızlık nedeniyle kaybedilecek bir puan Türk basketbolunun geleceği olan çocuklarımızın adalete olan inancının kaybolmasının yanında hiçbir şeydir.

Evrensel hukuk normlarına ve basketbol oyun kuralları ile talimatlara aykırı olarak verilen bu kararın Tahkim Kurulu tarafından bozulacağına inanıyoruz.







