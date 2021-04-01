Bu sezon hem Süper Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk için mücadele veren Siyah-Beyazlılar, yeni dönemde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sezon sonunda kadrosunda bulunan birçok isimle sözleşmesi bitecek olan Kara Kartal; forvet, orta saha ve bek bölgelerinin ardından son olarak stoper hattı için de çalışma başlattı. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’den bonservisinin yüzde 50’si için 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Francisco Montero için şimdiden bu bedeli ödememe kararı alan Kara Kartal, rotayı yine Aytemiz Alanyaspor’a çevirdi. Sezon başında bu kulüpten; Fabrice N’Sakala ve Welinton transferlerini gerçekleştiren yönetim, şimdi de Akdeniz ekibiyle kontratı lig bitiminde tamamlanacak Steven Caulker’ın üzerine yoğunlaştı.

4 büyüklerin listesinde

Alanyaspor’da 3 sezondur görev yapan İngiliz stoper, 79 karşılaşmaya çıkıp 5 gollük performans ortaya koymuştu. Sergen Yalçın’la beraber Alanyaspor’da birlikte çalışan 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde daha önce Tottenham ve Liverpool gibi devlerin de formasını giymişti. Yeni bir maceraya hazır olduğu bilinen tecrübeli futbolcuyla, Beşiktaş’a ek olarak; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray’ın da ilgisi bulunuyor. Ancak Sergen Yalçın faktörü sebebiyle Siyah-Beyazlılar, bu transferi bitirmeyi amaçlıyor.

Safacan Konuksever