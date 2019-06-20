Sağ bek transferi için arayışlarını sürdüren ve Arjantinli Leonel Di Placido'yla imza aşamasına gelen Beşiktaş ile ilgili İtalyan basınından gündem yaratan bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan Il Messaggero gazetesi, Siyah Beyazlılar'ın bonservisi Roma'nın elinde bulunan Bruno Peres'le yakından ilgilendiğini yazdı.

Roma kulübünün geride kalan sezonu Sao Paulo'da kiralık olarak geçiren ancak yalnızca iki maçta forma giyebilen 29 yaşındaki sambacıyı uzun bir süredir satmayı planladığı konuşuluyordu. Mevcut mukavelesi 2021 yazında sona erecek olan yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler