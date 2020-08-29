Beşiktaş ile 2019-2020 sezonunu 25 Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da Gençlerbirliği karşısında tamamlayan Mohamed Elnney, yaklaşık 1 aylık sürenin ardından Arsenal ile kupa kazanmayı başardı.

Beşiktaş'ta geleceği belli olmayınca Arsenal'a geri dönen Mısırlı oyuncu, son şampiyon Liverpool karşısında bu akşam sahaya çıktı ve 90 dakika görev yaptı. Elneny, takımının Community Shield kupasını kazanmasında önemli katkı sağlarken maçı %93 pas başarı oranı ile tamamladı