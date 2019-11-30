Ara transfer dönemi yaklaştıkça, Beşiktaş’ta da gündem yoğunlaşıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda 3 transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılarda öncelikli olarak forvet takviyesi tamamlanmak isteniyor. Burak Yılmaz’ın yokluğunda bu bölgede eksiklik hissetmek istemeyen Beşiktaş, birinci kalitede bir golcü almak istiyor. Bu bağlamda listede bulunan Vircent Aboubakar konusunda, sakatlık nedeniyle beklemeye geçen siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcünün önceki gün UEFA Avrupa Ligi’nde gösterdiği performansla yeniden umutlandı.

Maçın adamı oldu

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 5. maçında Young Boys ile Porto karşıya karşıya geldi. Beşiktaş’ın eski oyuncusu Aboubakar sakatlığının ardından Young Boys deplasmanında ilk 11’de sahaya çıktı. Maçın 75. ve 79. dakikalarında attığı gollerle Porto’ya 2-1’lik galibiyeti getiren Kamerunlu futbolcu maçın adamı seçildi. Aboubakar, bu performansıyla sakat olmadığının da mesajını vermiş oldu.

Kaynak: Yeni Şafak