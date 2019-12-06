Beşiktaş’tan 595 gün sonra ilk kupa maçı

Geçtiğimiz sezon men cezası nedeniyle Türkiye Kupası’nda mücadele edemeyen Beşiktaş, 595 gün sonra ilk kupa maçına Erzincanspor karşısında çıktı.

06 Aralık 2019, Cuma 06:01
- A +
Beşiktaş’tan 595 gün sonra ilk kupa maçı

Beşiktaş, 595 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

2017-2018 sezonundaki kupanın yarı finalinde Siyah-Beyazlılar’ın Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı rövanş maçında teknik direktör Şenol Güneş’in tribünden atılan yabancı madde ile kafasından yaralanması sonrası 57. dakikada karşılaşma tatil olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun, yarıda kaldığı andaki şartlarla maçın seyircisiz oynanması kararını protesto ederek sahaya çıkmayan Siyah-Beyazlı ekip, geçen sezon kupadan men edilmişti. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...