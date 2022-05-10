Türk Futbolu’na son dönemde birçok genç yeteneği kazandıran Beşiktaş özkaynak düzeninin son harikası, Emirhan İlkhan olmuştu. 17 yaşındaki futbolcu, son süreçte yaptığı çıkışın ardından önceki gün Siyah-Beyazlı formayla ilk derbi heyecanını yaşadı. Orta alanda Josef de Souza’yla birlikte başarılı bir görüntü ortaya koyan Emirhan, hem Beşiktaş taraftarından hem de teknik direktör Valerien Ismael’den övgüleri aldı. Vodafone Park’taki maç sonunda taraftarların alkışlarla uğurladığı Emirhan için Fransız teknik adam da basın toplantısında, “Emirhan çok iyi performans gösterdi. Ersin çok iyi bir karakter gösterdi. Beşiktaş için böyle oyuncular olması önemli. Bizim için bu konu bir hedef. Bazen tecrübeye ihtiyacımız olacak ama bu bahsettiğimiz konu da bir hedef” sözlerini sarf etti.

Maksimum şekilde faydalanılacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael’in, Süper Lig ’de kalan 2 haftada Emirhan İlkhan’dan maksimum şekilde yararlanmayı planladığı bildirildi. Fransız hocanın Yetenekli futbolcunun derbi gibi her anlamda yoğun bir mücadelenin altından başarıyla kalkması sonrasında genç orta saha oyuncusunu kalan haftalarda da ilk 11’de değerlendirip yeni sezona hazırlamayı planladığı belirtildi.

Yönetim, düğmeye bastı

Siyah-Beyazlı Yönetim, 1 Haziran’da 18 yaşına girecek olan Emirhan İlkhan için düğmeye bastı. İdareciler, sezon sonunda genç futbolcuyla 5 yıllık yeni kontrat imzalayacak. Şu anda genç oyuncu statüsünde olması sebebiyle düşük bir maaşa oynayan Emirhan’ın, yeni kontratla birlikte takım ortalamasına yakın bir maaş alması bekleniyor.

Emirhan İlkhan'ın derbi rakamları!