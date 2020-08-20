Siyah-Beyazlılar, haziran ayında başlattığı ‘Bırakmam Seni’ destek kampanyası çerçevesinde, işbirliği yaptığı dijital uygulama HelpSteps ile yeni bir projeye imza atıyor. Taraftarların ‘adım atarak’ kampanyaya destek verecekleri projenin ayrıntıları Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve HelpSteps Proje Sahipleri Gözde Venedik ve Erkut Venedik’in bugün Vodafone Park’ta saat 15.00’te yapacağı basın toplantısı ile duyurulacak.