Beşiktaş’ta Vida sürprizi

Spor Toto Süper Lig ’in 37. haftasında Göztepe ile oynayacak olan Beşiktaş , bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve istasyon koşuları çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programla tamamlandı. Domagoj Vida, takımla birlikte çalıştı.

Sakatlığı geçen tecrübeli futbolcunun İzmir’e götürülüp götürülmeyeceği bugün belli olacak. Siyah- Beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını bugün saat 14.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 18.15’te özel uçakla İzmir’e giderek kampa girecek.

Hırvat stoper, takım çalışmasının tamamında yer alarak göreve hazır olduğunu gösterdi.