Spor Toto Süper Lig’de son olarak geçen hafta Gazişehir’e 3-2’lik skorla kaybeden Beşiktaş'ta, ilk 4 haftayı dört puanla kapatmaları sebebiyle moraller bozulmuştu. Takımı toparlamak için yoğun çaba sarf eden teknik ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü oynayacakları Slovan Bratislava mücadelesiyle birlikte çıkışa geçeceklerine inanıyor.

Burak Yılmaz’ın, takımla çalışmalara başlasa bile hâlâ göreve hazır olmamasını göz önünde bulunduran Siyah-Beyazlılar, Slovak temsilcisiyle oynanacak mücadelenin hücum hattını oluşturmak için çalışmalara başladı.

Bireysel hocayla çalışıyor

Burak’ın ardından takımın ikinci golcüsü konumunda bulunan Güven Yalçın’ın son karşılaşmalardaki performans düşüklüğünü göz önünde tutan teknik ekibin, Gazişehir mücadelesine sonradan dahil olup dakikalar sonra gol atan Umut Nayir’i perşembe günkü mücadele öncesinde göreve hazırladığı bildirildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın özel olarak ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcunun, bireysel hoca tutup gol vuruşlarını geliştirdiği kaydedildi.

‘Hedefim Beşiktaş’ta kalıcı olmak’

Gazişehir mücadelesinin ardından görüşlerini yakın çevresiyle paylaşan Umut Nayir’in, “Son maçta attığım golle kendime güvenim geri geldi. Yılmadan çalışıp formayı alacağım. Hedefim Beşiktaş’ta kalıcı olup takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak. Kendimi görev için hazır tutuyorum. Şans verildiğinde elimden gelenin en iyisini yapacağım” dediği öğrenildi.

Süleyman Hatısaru