Beşiktaş kulübünde üç yönetim kurulu üyesi resmi site üzerinden istifa etmedikleri yönünde açıklamalarda bulundu. Yönetim kurulu üyeleri Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Beşiktaş JK Saymanı ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Gocay ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Cenk Sümer adına açıklama paylaşıldı



