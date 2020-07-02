Beşiktaş'ta bu hafta önemli bir zirve yapılacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek transferi masaya yatıracak. Sabah'ın haberine göre; Yalçın'ın bu görüşme için ekibiyle birlikte raporlarını hazırladığı ifade edildi. Kalmasını ve gitmesini istediği oyuncuları büyük ölçüde belirleyen deneyimli teknik adamın üstünü çizdiği ilk isimler Roco, Douglas ve Mirin. Atiba ve Gökhan'ın takımda tutulmasını isteyen Yalçın, takıma takviye noktasında Çebi ile fikir alışverişi yapacak.

TOPLANTI SONRASI YOĞUN MESAİ

Alanyaspor'dan eski öğrencileri Junior Fernandes ve Welinton'ı listesine yazan Yalçın, kadrosunda görmek istediği diğer oyuncularla ilgili raporlarını da hazırlamış durumda. Bu isimlerin dışında transfer hedefi olarak belirlenen oyuncuların da ekonomik ve teknik incelemesi geniş kapsamlı toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor. Zirveden çıkacak sonucun ardından görüşmelerde bulunulan ve listede yer alan isimlerle temaslar hızlandırılacak.

LARİN'E YENİ TALİP ÇIKTI

Beşiktaş'ın Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen futbolcusu Cyle Larin, Kartal'a geri dönüyor. Belçika basınında yer alan habere göre Zulte Waregem, sezon başında kiraladığı Kanadalı için 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Ancak bu kez Belçika'dan Royal Antwerp'in genç golcüyle ilgilendiği belirtildi.