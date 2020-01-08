Devre arası transfer dönemi başladı ancak Beşiktaş'ta sessizlik var. 8 Ocak Çarşamba son dakika Beşiktaş transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor! Forvet takviyesi için TFF’den gelecek limit artırımı cevabını bekleyen Siyah-Beyazlılar’da Başkan Ahmet Nur Çebi, tüm sınırları zorlama kararı verdi. Abdullah Avcı’nın talebi doğrultusunda bir golcü almayı planlayan Kartal; Zaza, Balotelli ve Rodallega’yı listesinde tutuyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE SINIRLARI ZORLAYACAK!

Ara transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek cevaba kilitlendi...

Önceki gün BJK TV’ye açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, “Benim kaynaklarım sınırlandırılmış. Federasyon en fazla 2 milyon TL harcamaya izin veriyor. İtirazlarımızı yaptık. Biz, kulübe geldiğimizde karşılayan tek kişi yoktu. Elimizi nereye atsak ağır problemler çıkıyor” diyerek, mali tabloyu ortaya koymuştu.

Limit artırımı konusunda TFF’ye faiz indirimi talebinde bulunan yönetim, kurumdan gelecek cevabın ardından transferde çalışmalara başlayacak.

Bütçe oluşturulacak

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda ara transferde kadrosunu yeni bir forvetle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar’ın, TFF’den olumsuz yanıt gelmesi halinde oyuncu satışı yaparak transfer bütçesi oluşturacağı öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bu konuda Avcı’nın taleplerini karşılamak için sınırları zorlama kararı aldığı kaydedildi. Beşiktaş, forvet transferi konusunda Torino’lu Simone Zaza, Brescia’lı Mario Balotelli ve Denizlispor’dan da Hugo Rodallega’yı gündeminde tutuyor.

Simone Zaza, Torino formasıyla 13 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez sarstı.

Mario Balotelli, Serie A’da 13 mücadelede Brescia’ya 5 gollük katkı yaptı.

Hugo Rodallega, Denizlispor’da bu sezon 14 maçta 5 gol attı.

SÜRPRİZ DOUGLAS GELİŞMESİ!

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Douglas, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken bu futbolcunun ikinci yarının başında takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Bugün yapılan antrenman sırasında takımdan ayrı çalışan ve kuvvet-dayanıklılık idmanı yaparak güçlendirme çalışmalarını sürdüren Douglas, ikinci yarının ilk maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Takımla birlikte ısındıktan sonra kum zeminde güç idmanı yapan Brezilyalı oyuncu, daha sonra sırtına takılan küçük paraşütle koşarak kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'A YENİ TALİP!

Beşiktaş’ta bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadro alternatifleri arasında yer almayan Oğuzhan Özyakup’a, Konyaspor’un ardından Kayserispor da talip oldu.

2.5 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle yönetimin göndermeye sıcak baktığı tecrübeli oyuncunun, kiralık olarak Kayseri’ye gidebileceği öğrenildi.

TYLER BOYD TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMİYOR!

Siyah-Beyazlı yönetimin yolları ayırmayı planladığı başarılı futbolcuyla ilgili olarak ise teknik heyetin farklı bir rapor sunduğu öğrenildi. Mali anlamda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın, Boyd'un yerine transfer yapılamaması olasılığına karşı Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, 25 yaşındaki futbolcuya vize vermedi. Beşiktaş'ın kanatlara takviye yapması halinde ABD'li oyuncunun gidişine onay verilebileceği de gelen haberler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Boyd, bu sezon Beşiktaş'ta fazla süre alamadı. Süper Lig'de 7 maçta sadece 286 dakika oyunda kalabilen Boyd, toplamda ise 13 maça çıkarak 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Ajansspor

ERSİN DÜZEN O FORVETİ AÇIKLADI!

TRT Spor'da yayınlanan "Stadyum" programında Ersin Düzen, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan forvet oyuncusunu açıkladı.

Ersin Düzen'in açıklamaları şöyle;

Beşiktaş, Atalanta takımında forma giyen Musa Barrow ile ilgileniyor.Genç bir oyuncu. Fazla da forma şansı bulamıyor. Beşiktaş kulübünün listesinde.

Kiralama yöntemi düşünülüyor

Beşiktaş, bu oyuncuyu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Bunların hepsi bir plan. Bu planın hayata geçirilmesi için ekonomik koşulların uygun olması gerekiyor.

Federasyondan yanıt bekleniyor

2 milyon liralık bir limit sözkonusu. Bu limitin artıp artmaması konusunda federasyondan yanıt bekleniyor. Bunu Beşiktaş yöneticisi sayın Adnan Dalgakıran da ifade etti.

2 asist yaptı

Musa Barrow, Atalanta'da bu sezon Serie A'da 7, Şampiyonlar Ligi'nde 1 kez forma giyebildi. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Gambiyalı oyuncunun ligde 2 asisti bulunuyor.







