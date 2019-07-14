Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, birçok isimle temas kurmuş ancak yaşanan mali sıkıntı sebebiyle taraftarların beklediği imza bir türlü gelmemişti...

Önceki akşam Bankalar Birliği’yle yapılan anlaşmayla 290 milyon TL’lik kredi alan Beşiktaş Kulübü, kısa vadeli borçlarını ödeme imkanı bulması sebebiyle gözünü transfere çevirdi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü’de kiralık olarak forma giyen ABD’li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd’u hafta içinde İstanbul’a getiren Siyah-Beyazlılar, ilk bombayı 24 yaşındaki oyuncuyla patlatacak.

Detaylar da belli oldu

Başarılı futbolcunun kulübü Vitoria Guimaraes’le 2 milyon Euro’luk bonservis bedeline anlaşan, tecrübeli isimle de seneliği 1 milyon Euro’dan 4 yıllık el sıkışan yönetimin yeni haftada ABD’li ismi resmen duyurması bekleniyor. Sağlık kontrolünden geçirilen ve her konuda anlaşma sağlanan 1,83’lük futbolcunun teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden olması bekleniyor.

Orhan Yıldırım